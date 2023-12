Un multirécidiviste évite le pénitencier: «Remerciez votre avocat» lui lance le juge

L’homme de 41 ans n’a vraiment pas aidé sa cause avant de recevoir sa peine pour une série de vols, une conduite dangereuse, une autre en état d’ébriété et entrave au travail des policiers.

Maintenu en liberté avant d’avoir sa sentence, le temps qu’on puisse rédiger un rapport présentenciel pour éclairer le tribunal, il ne s’était pas présenté le 21 septembre comme prévu et a commis de nouveaux crimes. C’est donc de la prison de Roberval qu’il a fait face à celui qui l’avait sévèrement mis en garde, le 5 mai dernier, avant de lui donner quelques mois de plus pour prouver qu’il avait changé.

Le 9 novembre 2021, Tremblay avait réussi à voler du cuivre à l’entreprise Gigavolt à Saint-Bruno sans se faire prendre, mais quand il y est retourné le 19, les caméras de surveillance ont permis au propriétaire d’alerter les policiers qui l’ont pris en chasse en reconnaissant son véhicule.

Dans sa fuite, il est entré dans un champ d’agriculture et a conduit à haute vitesse sur le chemin de terre jusqu’à ce qu’il perde le contrôle et enlise son véhicule. Il a fui à pied, mais son fils de 15 ans, resté à bord, a tout dit aux policiers, manifestant son désaccord avec l’aventure dans laquelle son père l’avait entraîné.

Lorsque les policiers sont allés le cueillir, ils ont constaté qu’il était en état d’ébriété, qu’il avait en sa possession des méthamphétamines et qu’il n’avait pas le droit de conduire, car il avait déjà des accusations de conduite en état d’ébriété portées contre lui pour un événement du 24 juillet.

Ce jour-là, deux piétons qui marchaient sur le trottoir sur la Côte de la Réserve avaient réussi à éviter de peu une Honda hors de contrôle qui filait à bonne vitesse. Le véhicule a poursuivi son chemin et a frappé une Hyundai qui était stationnée. Le conducteur est resté sur place une quinzaine de minutes puis est retourné chez lui.

Les policiers se sont rendus chez Jean-Pierre Tremblay et l’ont trouvé couché dans son lit, en état d’ébriété. Il avait comparu avant d’être remis en liberté sous des conditions qu’il n’a pas respectées.

Pourtant, les choses avaient bien commencé pour lui, car après cette série d’événements de 2021, il avait réussi à compléter avec succès une difficile thérapie de six mois à «L’Autre côté de l’ombre», destinée à le débarrasser de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants.

Et, il était fier de dire au juge Boudreault, le 5 mai 2023, qu’il n’avait rien consommé depuis un an. Mais, entre juin et septembre, il s’est livré à des voies de fait contre sa conjointe et lorsque les policiers sont venus l’arrêter le 21 novembre, parce que les voisins entendaient crier, il a tenté de fuir pieds et torse nu, d’où un chef d’entrave, et les policiers ont découvert chez lui une bonne quantité de marchandise volée, dont du cuivre.

L’inventaire n’était pas encore complété au moment où il a décidé de plaider coupable pour ces nouvelles accusations, lundi.

«C’est effrayant d’être aussi désorganisé», a déploré Michel Boudreault, avant de reconnaître qu’il jouissait cependant d’un bon rapport émanant du centre de thérapie. L’accusé lui-même avait de la difficulté à l’expliquer. Il a dit avoir été très affecté par l’arrivée de la DPJ dans son dossier, lui faisant perdre la garde de l’un de ses enfants. «Ça m’a déboussolé», a-t-il dit.

Pour son absence du 21 septembre, il a dit au juge Boudreault qu’il s’était retrouvé à l’urgence, une excuse que les tribunaux entendent ad nauseam et devant le scepticisme du juge, il a insisté pour dire que c’était vrai. «Ça faisait une semaine que je n’arrêtais pas de brailler. Ma conjointe a décidé de me rentrer à l’urgence pour me faire prescrire des médicaments.»

«Étiez-vous à jeun lors des événements qui ont suivi le 21 septembre?, a renchéri le juge. Oui. J’ai fait ça, car on n’avait rien à manger; on n’avait pas de moyens.»

Le juge Michel Boudreault (ARCHIVES LE QUOTIDIEN)

Revenant sur le rapport présentenciel, le magistrat s’est montré étonné par un passage: «Il est écrit que vous buviez 60 bières par jour. Ce n’est pas une invention de l’agent de probation; vous avez bien dit que vous buviez 60 bières par jour avec un peu de cocaïne et du cannabis? - Oui, ça n’avait pas de bon sens», a répondu Jean-Pierre Tremblay.

Son avocat, Luc Tourangeau, a dû admettre que les comportements de son client, qui aurait pu demander une peine d’emprisonnement dans la société, n’eût été derniers événements, étaient difficiles à comprendre. «Il a été affecté par l’arrivée de la DPJ, mais il y a quand même de l’espoir, car il a bien réussi une thérapie difficile.» «Je suis déçu, a renchéri l’accusé. Je ne pensais pas me rendre là un jour.»

Jean-Pierre Tremblay avait déjà écopé de travaux communautaires en 2017 pour des voies de fait sur une autre victime et avait purgé de la détention pour des introductions par effraction dans des commerces.

Les procureurs en défense et en poursuite se sont entendus pour suggérer au juge une peine de 16 mois et 15 jours de prison desquels on retranche un mois et demi de temps préventif, ce qui laisse 15 mois de prison ferme. Pour les infractions reliées à la conduite dangereuse en fuyant les policiers, le juge avait déjà émis, le 5 mai, une ordonnance lui interdisant de conduire tout véhicule automobile au Canada pour une période de deux ans, ce qui sera tout de même inférieur à la suspension que lui imposera la SAAQ qui sera d’au moins quatre ans.

Le juge l’a également soumis à une ordonnance de probation de trois ans, dont 18 mois avec suivi thérapeutique pour les problèmes, et violence et de toxicomanie au besoin.