Trois-Rivières planifie un déversement de plus de 100 millions de litres d’eaux usées

«Les travaux seraient faits sur deux jours. On parle d’un déversement minimum de 55 000 m³ d’eau par jour, ce qui nous amènerait autour de 110 000 m³», explique Simon Vadnais, coordonnateur principal aux communications à la Ville de Trois-Rivières.

En litres, on parle donc de 110 millions de litres. En comparaison, lors de l’arrêt pendant 48 heures de deux stations de pompage dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, au mois de novembre, la Ville avait estimé que 11 millions de litres d’eaux usées avaient été déversés dans le fleuve Saint-Laurent.

Lors du flushgate en 2020, ce sont près de 1,3 milliard de litres d’eaux usées qui s’étaient retrouvés dans la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent sur une période de 16 jours.

Les travaux prévus en 2024 vont toucher le poste de pompage principal, situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, ce qui explique l’ampleur du déversement. Ils consistent à remplacer «la vanne d’isolation du réservoir hydropneumatique», selon la demande d’autorisation acheminée au ministère de l’Environnement.

«On parle de remplacer une vanne qui vient isoler un réservoir. Il faut s’assurer qu’il y ait une étanchéité complète, c’est pour ça qu’il faut procéder à son remplacement», explique M. Vadnais. Le déversement va se faire dans la rivière, près de l’embouchure du fleuve.

La Ville a dû se tourner vers le ministère de l’Environnement en prévision de ces travaux puisqu’une autorisation est requise lorsqu’un déversement implique une quantité d’eaux usées de plus de 100 000 m³.

Les travaux prévus en 2024 vont toucher le poste de pompage principal, situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. (OLIVIER CROTEAU)

«C’est un projet sur lequel la Ville travaille depuis un certain temps. Il y a différentes études qui ont été faites, des études fauniques, floristiques, donc sur les impacts possibles sur l’environnement», précise M. Vadnais.

Il n’a pas été possible de savoir quand précisément les travaux se dérouleront. «La demande est à l’étude du côté du ministère [de l’Environnement]. On ne s’attend pas à avoir un retour avant quelques semaines. Si c’est approuvé dans sa forme actuelle, il y aura un appel d’offres. Donc, ce ne sera pas à court terme. On parle de 2024», note M. Vadnais.

Les citoyens seront alors avisés. Comme c’est le cas présentement à Shawinigan et comme au mois de novembre lors de l’arrêt des postes de pompage De Sienne et Du Fleuve à Trois-Rivières, la population sera invitée à réduire sa consommation d’eau.

Ce type de travaux a souvent un lien avec la désuétude des installations, note la Fondation Rivières. Ces débordements ont plusieurs impacts sur l’environnement.

«Des déversements prolongés avec des volumes assez importants contiennent énormément de sédiments. Ils contiennent une eau qui est relativement faible en oxygène, donc ça vient perturber le milieu, ça vient perturber les rivières. Ça peut causer des dommages aux habitats des poissons et des mollusques qui se trouvent à proximité.» — Philippe Maisonneuve, conseiller en politiques publiques et qualité de l’eau à la Fondation Rivières

Ils contiennent aussi des charges bactériennes et virales importantes qui peuvent compliquer le traitement de l’eau potable en aval, ajoute le biologiste. «Pour les Municipalités qui se situent un peu plus loin, le long de la rivière, ça peut vouloir dire des coûts de traitement plus importants s’il y a des déversements qui se font à répétition.»

On ne connaît pas bien les conséquences de tels déversements en plein hiver comme c’est le cas actuellement à Shawinigan, mais ils ont assurément des effets au moins aussi dommageables que ceux qui se produisent durant la belle saison.

«Comme il fait très froid dans la rivière, les contaminants, les polluants organiques vont être dégradés beaucoup plus lentement parce qu’il n’y a pas beaucoup d’activités bactériennes. On peut penser que les débordements d’eaux usées dans les rivières à ce moment-ci ont possiblement autant d’impacts que ceux en été. Par contre, ils sont beaucoup moins étudiés», explique M. Maisonneuve.

Le sel de déglaçage qui finit par atterrir dans le réseau d’égout combiné risque aussi de se retrouver dans le déversement d’eaux usées contribuant ainsi à la salinisation de la rivière.

La Fondation Rivières préconise d’effectuer les travaux de nuit alors que la consommation d’eau est à son minimum.

Rappelons que Le Nouvelliste révélait en septembre dernier que Shawinigan présente le pire bilan régional au chapitre des déversements d’eaux usées, avec 13 333 débordements depuis 2015. Trois-Rivières, qui compte un ouvrage d’assainissement de plus et près du triple de la population, dénombre 1000 débordements de moins pour la même période.

Pour ce qui est des travaux à Shawinigan, il est prévu qu’ils se poursuivent jusqu’à 16h le vendredi 8 décembre, et ce 24 heures sur 24. Dans une deuxième et dernière phase, ils vont reprendre entre 7 h 30 et 16 h, du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre. Ils incluent le nettoyage et des réparations à la station de pompage Chahoon qui dessert les citoyens des secteurs Grand-Mère, Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue.

Avec la collaboration de Sébastien Houle