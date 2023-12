Reprise du blocus sur la route forestière 25: «On va être là aussi longtemps qu’il faut»

«On va être là aussi longtemps qu’il faut», assure d’emblée, Dave Petiquay, le responsable du blocus.

«On a commencé à bloquer dimanche soir. On arrête tout ce qui concerne l’exploitation forestière et on va s’occuper du secteur minier aussi. On va tout fermer. On ne veut plus de coupe forestière. On n’est pas contre les coupes, c’est la façon dont c’est fait qui nous dérange», ajoute-t-il.

La récente signature d’une entente entre Québec et le Conseil des Atikamekw de Wemotaci a été reçue comme une insulte pour M. Petiquay.

«Quand on regarde la loi sur les Indiens, le Conseil de bande n’a pas autorité sur le territoire ancestral. […] La seule autorité territoriale que le Conseil a, et qui est spécifiée dans la loi, c’est à l’intérieur de la communauté.» — Dave Petiquay, responsable du blocus

«On n’a jamais bloqué pour le Conseil ou pour le CNA. Ils ont profité de la situation et de nous autres. Ça ne marche pas comme ça», insiste celui qui demande depuis le premier jour de discuter avec le premier ministre directement.

M. Petiquay veut également s’en prendre à la Ville de La Tuque «qui se donne des droits» sur le territoire selon lui. On veut notamment «s’occuper du cas Casey».

«On va demander à l’entrepreneur qu’il cesse ses activités et de sortir ses affaires. C’est la Ville qui a autorisé ça. On n’a jamais été informé. Ce n’est pas à La Tuque de décider ce qui va être fait en territoire. Ce n’est pas à eux non plus à recevoir ces redevances-là», lance Dave Petiquay.

«C’est un électron libre»

La Ville de La Tuque a réagi en fin de journée mardi et dénonce vivement la situation. Depuis deux jours, le maire Luc Martel multiplie les appels téléphoniques aux dirigeants autochtones et au gouvernement du Québec, afin de les presser de mettre fin à ce blocus rapidement.

«C’est un électron libre. […] Il tient la Haute-Mauricie en otage, c’est inacceptable», dénonce le maire Martel.

«On ne peut pas tolérer que des individus qui n’ont même pas l’appui des communautés atikamekw mettent en péril nos entreprises forestières, l’exploration minière et nos pourvoiries, en plus de nuire à nos opérations municipales. Il va falloir que quelqu’un au gouvernement mette son pied à terre et mette un frein à cela pour de bon.» — Le maire Luc Martel

Les autorités municipales invitent les partis à privilégier la voie de la négociation et à ne pas prendre en otage l’économie latuquoise encore une fois.

«On n’a pas à subir les contrecoups de cette négociation. On dirait que personne ne se préoccupe de nous au gouvernement. On devrait être traités davantage en partenaires dans ce processus de réconciliation, ce qui n’est pas le cas présentement», commente le maire.

La Tuque n’est pas certaine que le gouvernement comprend bien l’ampleur de la situation, alors elle demande que des représentants décisionnels du gouvernement se déplacent en Haute-Mauricie dès maintenant «pour gérer cette crise et mettre fin au blocus».

«Il n’y a plus beaucoup de tolérance. […] On vit en société et il y a des lois qui sont les mêmes pour tout le monde.» — Luc Martel

La Ville rappelle que le blocus du printemps a eu des conséquences majeures, notamment, plusieurs millions de dollars de pertes et des mises à pied.

«Jumelée aux conséquences des feux de forêt qui ont perturbé grandement leurs opérations estivales, la situation actuelle pourrait s’avérer catastrophique pour certaines entreprises latuquoises. C’est d’ailleurs ironiquement le bois brûlé qui doit être récolté rapidement, que le blocus actuel empêche de livrer dans les usines. Plusieurs entrepreneurs qui ont vécu un été difficile financièrement ont besoin de la période hivernale pour survivre. C’est en leur nom que la Ville de La Tuque a multiplié les actions au cours des dernières heures, afin d’éviter que les esprits s’échauffent en forêt», note la Ville.

Appel au calme

Dans un communiqué émis en début de semaine, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci a lancé un appel au calme. Il exige que les véhicules puissent passer, surtout ceux qui entretiennent les routes. On assure suivre le déroulement des faits d’heure en heure et «qu’il y aura d’autres mesures prochainement».

«Des réactions peuvent être entendues et elles méritent d’être écoutées. Cependant, toutes actions radicales ne sont pas tolérées et elles ne sont pas acceptées chez les Atikamekw Nehirowisiwok, lorsqu’elles ne suivent pas les règles internes de gouvernance des Atikamekw Nehirowisiwok», peut-on lire dans le communiqué.

Le Conseil assure prendre la situation très au sérieux et invite à dénoncer toute forme de violence verbale, psychologique ou physique envers les personnes-ressources.

«La responsabilité revient à ceux qui commettent ces méfaits et les préjudices doivent être réparés par ceux qui en sont la cause. Nous réitérons que la sécurité est capitale». — Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Le CNA a aussi réagi par voie de communiqué. Le CNA a rappelé l’importance du dialogue en cours avec Québec.

«Les Conseils atikamekw rappellent que des travaux de négociation, à la Table de haut niveau et à la table bilatérale pour Wemotaci, sont actuellement menés et que c’est la voie privilégiée afin de régler les questions liées à la foresterie, entre autres. L’assurance d’une paix d’esprit des Atikamekw Nehirowisiwok sur le Nitaskinan est un objectif fondamental dans cette démarche», note-t-on.

On rappelle d’ailleurs qu’une entente-cadre avec des mesures immédiates vient d’être signée entre Wemotaci et Québec et que des mesures de protection du territoire et du processus de consultation ont notamment été convenues entre les parties.

«Pour donner une chance au processus de négociation en cours, il est fondamental pour nous, les Atikamekw Nehirowisiwok, d’être ensemble et de demeurer unis. Tous les efforts déployés depuis ce printemps ne doivent pas être en vain. Pour l’avenir de la Nation, celui de nos enfants et de nos générations futures, il est impératif d’en arriver à une solution pérenne», a affirmé le Grand Chef de la Nation, Constant Awashish.