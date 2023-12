Pont Laviolette: une autre année difficile à prévoir

La porte-parole régionale du ministère des Transports (MTQ), Roxanne Pellerin indique en effet qu’il faut s’attendre à «un modèle qui sera très semblable» à celui de 2023.

Si les dates précises doivent être diffusées d’ici la fin de l’hiver, le MTQ a déjà fait savoir que la période de travaux s’étirera encore de mars à novembre et que des périodes de travaux intensifs seront requises.

«Les travaux sont faits de nuit majoritairement, mais on a besoin des périodes de travaux intensifs pour certaines interventions qui prennent plus de temps, mais aussi pour s’assurer de réaliser ça en trois ans, parce que ce sont des travaux qui sont très complexes», explique la porte-parole.

Des travaux préparatoires se poursuivront sous la structure du pont Laviolette pendant la saison hivernale. (François Gervais)

Si les travaux durant les vacances de la construction avaient causé bien des maux de tête, alors que de la congestion record avait été enregistrée, le MTQ avait pris cette décision pour éviter les impacts sur les travailleurs.

«On a quand même vu que le matin il n’y avait pas d’heure de pointe, plaide la porte-parole. Oui, il y a plus de gens qui se déplacent, mais ce sont des gens qui peuvent planifier leurs déplacements. L’objectif était d’affecter le moins possible les travailleurs, donc en ce sens-là, les vacances de la construction, se sont avérées un bon choix.»

D’ici la reprise des travaux, le MTQ prévoit rencontrer les différents partenaires de la région au cours de l’hiver en prévision de la reprise des travaux. «On a été en contact tout au long de l’année, mais c’est surtout pour informer et s’assurer que tout le monde ait les bonnes informations avant le début des travaux», ajoute Roxanne Pellerin.

Des travaux préparatoires se poursuivront sous la structure pendant la saison hivernale, dont le déplacement et l’ajout de plateformes de travail. Ceux-ci se feront sans entrave à la circulation.

Un premier bilan positif

Même si l’entrepreneur a rencontré certains défis au cours de la première année, dont des conditions météorologiques défavorables avec un été particulièrement pluvieux, le MTQ estime que les travaux se sont somme toute bien déroulés.

Quelques pépins ont tout de même été observés durant le chantier, dont la découverte de plomb dans certains éléments qui n’avaient pas été indiqués dans le devis, ainsi que des bris à des éléments temporaires tels que les plaques de pontage en béton fibré, qui ont occasionné le report de certaines interventions.

Malgré tout, les travaux progressent bien et le ministère est confiant de respecter l’échéance pour la fin des interventions qui est prévue en 2025.

D’avril à octobre, ce sont 242 panneaux de dalle qui ont fait l’objet d’un remplacement sur un total de 680 panneaux centraux, extérieurs et intérieurs.

Les équipes ont aussi procédé à l’installation de 12 des 24 suspentes, soit l’entièreté de celles ciblées en 2023, alors que les 12 autres doivent être faites en 2024.

«Ils ont pris de l’avance dans le sens où ils ont installé des supports temporaires dans les dernières semaines. Ça va accélérer le remplacement des suspentes l’année prochaine, puisque les étapes préparatoires ont été complétées», souligne la porte-parole de la Direction générale du MTQ de la Mauricie–Centre-du-Québec.

De plus, un joint de tablier d’envergure a été remplacé sur les quatre qui sont prévus dans le cadre du projet. Il y a aussi la réfection d’environ la moitié des unités de fondation qui a été réalisée en 2023.

«On essayait d’en faire le plus possible dans les premières années de travaux, alors je pense que le bilan est positif, mentionne Roxanne Pellerin. C’est sûr qu’il y a eu des défis, des choses qui ont été changées dans le calendrier, mais c’est normal dans une planification d’un chantier qui est grand comme ça, mais à la fin de l’année on peut dire qu’on est très confiant pour l’échéancier de trois ans.»