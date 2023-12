L’arrêt Jordan pourrait annuler le deuxième procès d’Arpaïa pour crimes sexuels

Déjà en prison après avoir été reconnu coupable en mai dernier d’abus sexuels sur une enfant, cet homme de 75 ans est accusé de crimes de même nature sur une autre présumée victime d’âge mineur pour des gestes qui auraient été commis entre 1980 et 1984 à Valleyfield et à Niagara Falls, en Ontario. Son procès doit s’enclencher lundi au palais de justice de Trois-Rivières, à moins que la juge Annie Vanasse décide d’accepter la requête déposée par Me Pénélope Provencher, l’avocate d’Arpaïa.

Demeurant à Sainte-Ursule, Arpaïa a comparu le 11 janvier 2019 pour être accusé de rapports sexuels contre une adolescente de moins de 14 ans. Il est aussi accusé de viol, d’agression sexuelle, d’attentat à la pudeur et de grossière indécence, toujours à l’égard de cette personne.

Le procès doit se dérouler les 11, 12 et 13 décembre 2023, soit près de quatre ans après la comparution d’Arpaïa. Il faut toutefois soustraire les délais attribuables à la défense.

Selon l’évaluation de Me Provencher, le délai net entre la comparution et la tenue du procès approche les 36 mois, alors que le délai prescrit par l’arrêt Jordan pour une cause de ce type est de 30 mois.

Selon Me Provencher, le changement de stratégie de la poursuite a influencé la durée de traitement de ce dossier. La poursuite voulait mener un seul procès pour les deux dossiers, mais a finalement recouru à deux procès séparés, sa demande initiale ayant été refusée par le tribunal.

De plus, Me Provencher ne partage pas l’avis de l’avocate de la poursuite, Me Catherine Lacoursière, concernant l’impact de la COVID-19 sur le déroulement des activités dans les palais de justice québécois. Selon Me Provencher, le procès aurait pu être fixé plus tôt. Elle voulait qu’il ait lieu dès l’automne 2020, alors qu’elle se disait disponible même si elle a pris part durant la même période à un procès devant jury dans une autre cause.

Selon Me Provencher, la responsabilité des différents reports revient à la poursuite dans certains cas, ce qui fait que le délai de traitement dépasse celui prescrit par la Cour suprême du Canada.

Me Lacoursière plaide avoir toujours été prête à mener ce dossier, rappelant que la reprise des activités dans les palais de justice, en pleine pandémie, a été graduelle à compter de juin 2020 et que certains critères émis en septembre 2020 encadraient les procès de plus de deux jours. Selon l’avocate de la poursuite, le processus a aussi été ralenti en raison de la maladie qui a touché la plaignante.

Me Lacoursière a affirmé que Roger Arpaïa a toujours su que son avocate était prise dans un procès avec jury, ce qui a joué sur les dates retenues pour la tenue de son procès. Au final, le délai entre la comparution d’Arpaïa et la tenue de son procès est de 24,5 mois, calcule Me Lacoursière.

La juge Vanasse rendra sa décision le 11 décembre. Si elle accepte la demande de Me Provencher, elle prononcera un arrêt des procédures concernant cette cause de Roger Arpaïa. Si elle rejette la requête, le procès débutera comme prévu.