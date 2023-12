De Toronto à Shawinigan pour enseigner l’anglais: Erika pourrait choisir le Québec

Elle assiste l’enseignante Carole Baril de l’École Immaculée-Conception avec notamment des jeux qu’elle propose par petits groupes. Mardi, elle avait des tuiles du jeu Scrabble et les enfants de troisième année devaient former des mots en anglais avec elle.

«Je parle un peu français. Mais avec les élèves, je parle en anglais seulement», dit-elle.

Ainsi, si les jeunes veulent lui parler, ils s’exercent dans la langue de Shakespeare, et le tout est sans jugement.

«Je suis un peu bizarre. Je suis une anglophone. Les élèves aiment parler avec moi et essayer de dire le petit mot en anglais. C’est ici, dans la classe, mais aussi dans la récréation et dans la communauté.» — Érika Dickenson

Le programme Odyssée est conçu pour favoriser l'apprentissage d'une langue seconde. (Amélie St-Yves)

Elle travaille actuellement sur son application pour aller chercher son brevet d’enseignement, avant de possiblement revenir au Québec.

«J’aime enseigner la langue seconde, l’anglais. Alors au Québec, il y a beaucoup d’opportunités.» — Érika Dickenson

Odyssée

Érika Dickenson fait partie des cinq moniteurs de langue du programme Odyssée qui sont déployés cette année dans le Centre de services scolaires de l’Énergie, pour le primaire et le secondaire.

Le programme permet à des anglophones qui ont des études postsecondaires d’assister des enseignants dans les classes. L’inverse est également possible: des francophones peuvent faire des stages ailleurs au pays, toujours en langue seconde.

«Un moniteur travaille en petits groupes d’élèves, de 2 à 10 maximum, parce qu’il faut dire que ce ne sont pas des pédagogues à la base, donc on ne veut pas leur donner une charge de gestion de classe. C’est très ludique, ils créent des petites leçons, juste pour pouvoir donner le goût aux élèves de prendre des risques en langue seconde», explique la responsable des moniteurs de langue Odyssée au Centre de services scolaires, Isabelle Guy.

L’enseignante Carole Baril, pour sa part, ne voit que des bienfaits à avoir Erika avec elle. Le fait que la stagiaire travaille avec des petits groupes, et qu’elle soit clairement anglophone aide les enfants à vaincre leur timidité.

«C’est fou, l’évolution que les enfants ont, et la confiance qu’ils peuvent avoir.» — Isabelle Guy

Les jeunes rencontrés par Le Nouvelliste ont également un verdict unanime face à la future enseignante. Ils aiment surtout ses petits jeux.

«On est meilleurs. On essaie, on perd, et on recommence jusqu’à ce qu’on réussisse», souligne la jeune Marie Hagji, avec une maturité qui dépasse son âge.