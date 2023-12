Crimes sur des élèves: la prison pour un ex-enseignant d’anglais

Un ex-enseignant écope d'une peine de 54 mois de prison pour des infractions de leurre informatique, contacts sexuels et exploitation sexuelle. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Charles Thivierge, 42 ans, a été condamné mardi à purger 4 ans et demi de pénitencier pour des infractions de leurre informatique, d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuelles sur deux victimes.

Il avait plaidé coupable aux infractions qui pesaient contre lui après quatre jours de procès, en octobre 2022. Les deux victimes avaient d’ailleurs eu le temps de raconter leur version des faits.

Des défis à caractère sexuel

Sophie* a 14 ans lorsqu’elle entame son deuxième secondaire à la polyvalente de Thetford Mines. Charles Thivierge est son professeur d’anglais. Elle a entretenu des discussions avec l’accusé sur le logiciel de messagerie instantanée ICQ jusqu’à la fin de son secondaire en 2013.

«Dans le cours des conversations, l’accusé utilise, d’abord, une approche amicale, affectueuse et bienveillante, pour ensuite la complimenter, entre autres, sur ses attributs corporels, et introduire graduellement la sexualité, sans qu’elle en parle d’elle-même, souvent hors contexte. Même si elle tente de détourner la discussion, il revient à la sexualité. Il fait fi de ses malaises, pourtant palpables», soulève le Tribunal.

Surtout pendant son troisième et quatrième secondaire, Sophie doit relever des défis lancés par son enseignant.

«Il lui propose des défis à caractère sexuel comme de porter un décolleté le lendemain de manière à ce qu’il puisse voir ses seins lorsqu’elle se penche à son bureau.»

L’accusé lui propose aussi de ne pas mettre de petite culotte à l’école, d’observer son pénis dans une situation planifiée et de se masturber pendant leurs conversations.

La jeune Sophie se rendra seule dans la salle de classe de Thivierge de 10 à 15 reprises pendant ses années à la polyvalente. Il la prend dans ses bras et lui caresse les seins lors de ces rencontres, à l’abri des regards.

«Lors de certains enlacements, une fois, elle sent son pénis durci à sa demande; une autre fois, il frotte ses fesses avec ses deux mains, par-dessus ses vêtements; et une autre fois, il prend ses deux seins de la même manière», peut-on lire dans le document de cour.

Chaque fois, Charles Thivierge demande à Sophie de ne rien dire.

La femme maintenant âgée de 27 ans garde plusieurs séquelles psychologiques de ces événements. Devant le tribunal, elle dit se sentir honteuse et coupable. Elle ne veut plus s’afficher sur les réseaux sociaux et doit vivre avec la peur d’être affectée toute sa vie par les abus sexuels qu’elle a vécu.

Pas la seule

La deuxième victime au dossier a rencontré l’enseignant dès le début de son stage, en janvier 2003, alors qu’elle était en cinquième secondaire.

«Progressivement, il en vient à lui parler de sexualité, de façon de plus en plus accentuée, ce qui la rend mal à l’aise. Il aborde les relations intimes avec sa propre conjointe, ses insatisfactions, ses préférences sexuelles et la taille de son pénis.»

Cette dernière ne parle pas de son malaise ni de son inconfort. Les conversations vont durer jusqu’à la fin de l’année.

La femme, âgée de 37 ans aujourd’hui, dit vivre avec un fort sentiment de culpabilité de ne pas avoir dénoncé l’enseignant, ce qui aurait pu l’empêcher de faire d’autres victimes.

Trois autres femmes ont aussi témoigné lors des observations sur la peine de Thivierge. L’ex-enseignant a eu des conversations déplacées avec deux élèves en 2006 et 2007, qui se sont terminées avec un courriel d’excuse de sa part.

En 2009, il a éclaté en sanglots devant une autre élève avec qui il a parlé de sexualité. Il l’a suppliée de ne rien dire puisqu’il avait un «problème».

Avertissement

Toujours en 2009, Charles Thivierge a été rencontré par le directeur de l’école concernant des rumeurs «inquiétantes» à son sujet, selon lesquelles l’enseignant discute avec ses élèves sur Internet.

«L’accusé prend un engagement de garder la porte de sa classe toujours ouverte après les cours et s’abstenir de joindre des élèves par courriel.»

En 2013, la directrice adjointe de la polyvalente observe parfois que l’accusé est seul dans sa classe avec Sophie. «Après avoir entendu certaines rumeurs, elle lui sert une mise en garde l’enjoignant de laisser la porte de son local ouverte lorsqu’il reçoit une élève.»

Peine

Les différentes analyses sexologiques commandées par la poursuite concluent que l’important désir de valorisation de l’accusé crée un «terreau fertile du développement de relations inappropriées avec des limites poreuses, en présence d’étudiantes».

«Il semble avoir construit son identité autour de la grosseur de son pénis, devenu sans contredit une source de valorisation et bien connu comme une stratégie pour attirer l’attention. Dans un contexte d’autorité, de performance et de sentiment de compétence, il gagnait narcissiquement sur tous les plans», peut-on aussi lire dans la décision du juge Alain Morand.

Les experts ont retenu «une impression de trouble paraphilique, en l’occurrence une érotisation des adolescentes (hébéphilie hétérosexuelle) de type extra familiale».

Le juge Morand retient plusieurs facteurs aggravants : gravité intrinsèque des infractions en raison de la manipulation et de la préméditation, le nombre d’infractions, la répétition malgré les avertissements, les séquelles des victimes d’âge mineur, l’abus de confiance et le risque de récidive toujours présent.

Son bon réseau de soutien social et le fait qu’il est un membre actif pour la société sont les seuls facteurs atténuants retenus par le juge Morand. On note aussi que les conséquences du processus judiciaire ont déjà eu de lourdes conséquences sur la vie personnelle de Thivierge.

La Couronne réclamait une peine totale de cinq ans, alors que la défense suggérait un an de prison, deux ans d’emprisonnement dans la collectivité et trois ans de probation.

Le juge Morand a tranché pour une peine de 54 mois derrière les barreaux.