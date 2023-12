Il agresse le gérant d’un supermarché «armé d’un poulet»

L’accusé dans cette affaire, Mikael Larouche, 30 ans, sans domicile fixe, était escorté par le gérant à l’extérieur de l’immeuble du boulevard Saint-Joseph lorsqu’il lui a tiré la volaille rôtie qu’il avait volée.

«M. Larouche lui a lancé le poulet pour ensuite le frapper au visage à quatre ou cinq reprises à l’entrée du magasin. Le gérant a eu de l’aide et M. Larouche fut maîtrisé dans l’entrée du IGA. Il fut arrêté par les policiers par la suite», a raconté le ministère public devant le tribunal lors de la comparution de l’homme, vendredi dernier, depuis l’Établissement de détention de Hull.

Larouche a reconnu sa culpabilité à des accusations d’agression armée, l’arme étant le poulet, de voies de fait contre le gérant du supermarché et de vol de moins de 5000$. L’employé a subi des blessures.

Autres accusations

L’individu comparaissait aussi pour régler d’autres dossiers, dont ceux d’avoir infligé des lésions corporelles à deux policiers de Gatineau, une première fois en mai 2022 et l’autre fois en mai 2023.

En 2022, les policiers étaient intervenus alors que l’homme buvait une bière sur le trottoir et refusait de cesser de la consommer. L’accusé a donné un coup de poing à la mâchoire d’un des policiers, blessant ce dernier.

Le 29 mai 2023, il a infligé des lésions corporelles à un policier de Gatineau lorsqu’il a résisté à son arrestation au moment où il était intoxiqué sur la voie publique. Il a fracturé le nez du policier en le frappant.

Il a aussi reconnu sa culpabilité à des accusations d’avoir résisté à son arrestation et de bris de conditions. Il est incarcéré depuis plus de deux mois et devra rester en détention pour les neuf prochains mois.