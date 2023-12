Edgard, une solution pour des vols régionaux plus abordables?

En ce moment, Edgard — c’est le nom de la plateforme — propose des liaisons à partir de Montréal-Trudeau et de l’aéroport Jean-Lesage de Québec, vers Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Chicoutimi–Saint-Honoré, Sept-Îles et Port-Menier, sur l’île d’Anticosti. On peut voir tous les vols offerts dans le site Web d’Edgard, leurs prix ainsi que les dates et heures de départ et d’arrivée.

Tous les vols sont présentement assurés par deux transporteurs régionaux, Propair et ExactAir. Les deux entreprises opèrent depuis Rouyn-Noranda et Saguenay.

Ces liaisons ne coûtent pas 500 $ aller-retour, comme le promettait le programme gouvernemental. Mais les prix sont intéressants pour des gens d’affaires qui doivent se rendre en avion dans ces secteurs non desservis par les grands transporteurs.

À titre d’exemple, un siège sur la liaison entre Québec et Rouyn-Noranda coûte 344,93 $, TPS et TVQ incluses. Un autre, entre Québec et Chicoutimi–Saint-Honoré, se vend 454,15 $. Est-ce des prix compétitifs?

«Pour une liaison aller-retour entre Montréal et Rouyn-Noranda, on affiche les sièges à 435 $, plus les taxes, par segment. Ça donne un 1000 $ rond. Ce qui est compétitif par rapport à Air Canada», lance Étienne Lambert, président d’Edgard.

Exclusif aux entreprises membres

Par contre, pour profiter de ces prix, il faut être un employé d’une entreprise membre de la plateforme Edgard. «Car le conolisement est exclusif au B2B [business to business]», explique M. Lambert. Il estime que 80 % des gens qui voyagent en avion le font pour une entreprise ou une organisation.

«Mais le membership à Edgard peut devenir un avantage social pour les employés de l’entreprise. Ce qu’on dit aux dirigeants des entreprises membres: “Ne gardez pas le code pour vous, partagez-le auprès des employés!”» — Étienne Lambert, président d’Edgard

Comment ça fonctionne? Les transporteurs aériens qui souhaitent offrir leurs sièges sur Edgard n’ont qu’à les afficher dans la plateforme. La plupart du temps, il s’agit d’avions avec 18 sièges environ qui assurent ces liaisons. Ensuite, les personnes travaillant dans les entreprises membres réservent leurs sièges auprès d’Edgard.

La carte de membre coûte habituellement 345 $ (avant les taxes) par année pour les entreprises de 50 employés et moins. Cependant, le site Web d’Edgard affiche une promotion à 150 $ pour ces entreprises. Le coût de la carte de membre passe à 595,99 $ pour les entreprises de 51 à 249 employés. Les plus grosses compagnies (250 employés et plus) doivent payer 995,99 $.

M. Lambert souhaite que d’autres transporteurs régionaux affichent leurs vols dans la plateforme qui regroupe des centaines de membres. Il ne cache pas qu’il a des visées ontariennes et pancanadiennes.

Étienne Lambert, président de la plateforme Edgard (Erick Labbé/Le Soleil)

Une réponse à l’abandon d’Air Canada

En octobre dernier, un regroupement de gens d’affaires de l’Abitibi s’est réuni et a investi dans une nouvelle compagnie, Avicorp Abitibi-Témiscamingue. Un programme de vols réguliers et nolisés entre Rouyn-Noranda et Montréal a été créé. Il s’agissait en quelque sorte d’une réponse directe à l’abandon d’Air Canada dans la desserte entre la métropole et l’Abitibi-Témiscamingue.

«Ces gens d’affaires se sont dit : “On va se prendre en mains. Les horaires actuels ne font pas du tout notre affaire. On va se regrouper ensemble, on va investir dans une compagnie et on va noliser un avion.” […] L’objectif, là-dedans, c’est qu’ils ont pris la quasi-totalité des sièges et ils les ont mis sur Edgard» — Étienne Lambert, président d’Edgard

Avec ses vols entre Montréal–Rouyn-Noranda deux fois par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi avec un vol le dimanche, Avicorp règle un problème d’horaire. Une personne qui doit se déplacer entre Montréal et l’Abitibi peut tout faire en une journée.

«Le vol d’Air Canada était offert en plein milieu de la journée. Il arrivait ici à 11h et il repartait à 12h30», relate M. Lambert. «Par exemple, prenons un chirurgien-dentiste qui devait venir [en Abitibi] pour une journée. Il devait arriver ici la veille. Ensuite, il devait repartir le lendemain, car le vol était déjà passé dans le milieu de la journée. Pour faire une journée de travail ici, il fallait qu’il en prenne trois. La productivité n’est pas là...»

Une compagnie sans avion

Avicorp n’est pas constituée que d’entreprises. Des organismes de divers horizons en font partie. «On a des centres hospitaliers, des ministères, des syndicats, des municipalités...»

La nouvelle compagnie nolise les vols de Propair sur un avion Beechcraft 1900D à 18 places. En fait, Avicorp est une compagnie aérienne sans avion et ne requiert pas toutes les certifications exigées par Transports Canada. Tout ce volet est assuré par Propair qui est le transporteur aérien déjà établi.