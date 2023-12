Changer de pays, de carrière et de vie: l’incroyable aventure de Nilma Kelly

Fort heureusement, «au Québec il y avait un processus d’immigration faisant en sorte qu’on pouvait arriver ici comme résident permanent, une sécurité importante quand on a de jeunes enfants», souligne Mme Ribeiro de Oliveira.

Au départ, le couple souhaitait quitter le Brésil pour offrir, justement, un meilleur avenir à sa progéniture. Au Brésil, le coût de la vie était beaucoup trop élevé pour espérer s’épanouir, et ce, malgré qu’ils avaient tous deux des études universitaires et de bons emplois. Lui était vétérinaire et elle était en train de faire une maîtrise en activité physique et santé publique en plus de travailler pour le gouvernement.

Leur projet d’immigration au Canada aura toutefois un prix, car il y avait beaucoup à laisser derrière eux en quittant le Brésil, non seulement leur carrière respective, mais également leur famille.

Le mari de Mme Ribeiro de Oliveira savait qu’en changeant de pays, il ne pourrait plus pratiquer sa profession de vétérinaire. «C’est très difficile d’obtenir la reconnaissance des diplômes. Ça prend du temps, et ça coûte cher», explique-t-elle. De toute façon, ayant vécu de mauvaises expériences là où il travaillait, il songeait à quitter la profession.

En arrivant au Québec, son mari a donc amorcé des études collégiales en sciences infirmières en se disant que la médecine humaine n’était peut-être pas si différente de la médecine animale. Après un an de Cégep, il comprend toutefois que cette autre profession n’était pas pour lui.

Il se trouve alors un emploi comme technicien en santé animale. Là non plus, les choses ne se passent pas bien pour lui et c’est là qu’il s’est décidé à quitter une fois pour toutes le milieu de la santé.

À leur arrivée au Québec, Mme Ribeiro de Oliveira ne parle pas encore assez le français pour être à l’aise en conversation. Avec les études de maîtrise au Brésil et le bébé, le temps lui a manqué pour apprendre les rudiments de la langue.

Elle décide donc de s’y mettre à fond et ne fera pas les choses à moitié. «J’ai fait sept mois de francisation à temps plein et j’avais une bourse pour ça», raconte-t-elle.

Elle fera même un certificat à l’Université de Montréal en français, langue seconde par la suite. Elle veut être en mesure non seulement de bien parler, mais aussi de bien écrire la langue de Molière.

Trois mois après être arrivée au Canada, Mme Ribeiro de Oliveira est devenue enceinte de son deuxième enfant. Avec ces nouvelles responsabilités, il était plus important que jamais pour le couple de ne pas manquer de travail.

C’est ainsi que son mari s’est trouvé dans un emploi en entretien ménager de jour tandis que le soir, il a lui aussi fait de la francisation. Dès que ce fut possible, il est retourné aux études, cette fois en informatique. Le choix fut bon, cette fois, car il travaille depuis à l’Agence de revenu du Canada.

C’est justement cet emploi qui leur fera quitter Montréal pour Trois-Rivières. Ils décident en effet de se rapprocher du Centre de données fiscales de Shawinigan.

Tout de suite après son certificat en français langue seconde, Nilma Kelly Ribeiro de Oliveira amorce un autre certificat. De l’éducation physique, son domaine de spécialité, elle passe cette fois à l’action communautaire. «Moi aussi j’avais le goût de changer», confie-t-elle.

Elle réussit d’ailleurs tout ce qu’elle entreprend et ses efforts seront récompensés. Elle travaille aujourd’hui au SANA de Trois-Rivières où elle est responsable des bénévoles et du jumelage interculturel.

«On prend une personne de la communauté d’accueil et on fait le jumelage avec une personne qui vient d’arriver pour l’aider dans son intégration, pour connaître la langue, la culture et s’intégrer ici.» — Nilma Kelly Ribeiro de Oliveira

En plus de faire son travail et de s’occuper de sa famille, Nilma Kelly Ribeiro de Oliveira est active dans le domaine de la danse. «Je suis prof de baladi», dit-elle. «C’est une danse que j’ai apprise au Brésil. Les gens me demandent pourquoi je ne danse pas la samba», dit-elle en riant. Mais là-bas, les danses orientales sont très pratiquées.» Elle enseigne donc le soir, tant aux plus jeunes qu’aux aînés, dans un centre communautaire de Trois-Rivières.

Pour elle, cela rejoint sa passion pour tout ce qui est thérapeutique et rejoint sa formation première en éducation physique. «J’ai une formation aussi en thérapie transpersonnelle», explique-t-elle, une discipline qui voit l’être humain de façon intégrale et considère à la fois son corps physique et son corps spirituel.

Même si leur processus d’immigration est un succès, Mme Ribeiro de Oliveira ne cache pas que sa famille lui manque et que même si elle a été naturalisée canadienne, elle demeure Brésilienne dans l’âme. Quand son budget lui permet de voyager, c’est toujours au Brésil que la famille se rend pour voir ses proches. Leurs deux enfants grandissent donc avec la richesse des deux cultures.