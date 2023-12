Arrêté à plus de 220 km/h sur l’autoroute Guy-Lafleur

L’automobiliste a été capté filant à 226 km/h dans une zone de 100 km/h par la Sûreté du Québec (SQ) vers 23h30, samedi. (archives La Voix de l'Est /archives La Voix de l'Est )

«Le conducteur du véhicule a refusé de s’immobiliser et une courte poursuite s’est déroulée sur l’autoroute 50 Est. C’est après avoir tenté de prendre la sortie de La Gappe que le suspect a perdu la maîtrise de son véhicule dans la courbe. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans, de Val-des-Monts, a été arrêté puis libéré par la suite», a indiqué la police dans un communiqué.

Accusations?

L’automobiliste a reçu un constat totalisant 2296$ et 30 points d’inaptitude seront inscrits à son dossier pour l’excès de vitesse s’il est reconnu coupable. Son permis lui a été retiré pour sept jours. Il pourrait aussi faire face à des accusations de conduite dangereuse et de fuite, a aussi signalé la SQ. L’homme devra débourser d’importantes sommes d’argent lors du renouvellement de son permis de conduire et pour ses assurances.

Un peu plus tôt durant la même soirée et sur la même autoroute, la police a intercepté un conducteur de 20 ans de l’Ontario roulant à 162 km/h dans une zone de 100 km/h à la hauteur de la montée Paiement. Ce comportement routier lui a valu un constat de 1255$ et 14 points d’inaptitude.

«La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec», a tenu à préciser la police.