Une entreprise gaspésienne produit le meilleur chocolat au lait du monde

Chaleur B Chocolat avait participé près de 10 fois à cette compétition, tenue sous l’égide de l’International Institute of Chocolate and Cacao Tasting. Elle avait remporté une médaille d’argent en 2022, note le président de l’entreprise, Dany Marquis, heureux d’avoir dépassé des producteurs qu’il admirait il n’y a pas si longtemps.

«Les premières années, on n’était pas dedans, mais pas pantoute. Mais ça a servi, en nous basant sur les remarques des juges, à nous ajuster. Mais on est dans le subjectif, et c’est moi qui décide des recettes avant de s’arrêter sur un choix final. Je suis un peu dictateur. Je me laisse influencer, mais je me permets d’être un peu plus drastique dans mes choix», aborde Dany Marquis.

Il garde toujours en tête que d’autres personnes doivent aimer la recette à laquelle il donne le feu vert.

«Il faut que les chefs aiment aussi notre chocolat. Il y en a une soixantaine, qui achètent nos produits. Ce n’est pas beaucoup, quand on tient compte de la taille du marché du chocolat, ici au Québec, et ailleurs sur la planète» dit-il.

Chaleur B. Chocolat traite avec le public, par le biais d’un café situé dans sa Brûlerie du Quai, à Carleton-sur-Mer. Depuis son entrée affirmée dans le monde du chocolat en 2014, elle a développé une «société sœur», Bassan Chocolat, pour les plus gros clients.

«On développe des recettes à Chaleur B Chocolat et les recettes gagnantes avec le public, on les offre aux chefs. Les chefs achètent le chocolat de Bassan et le retransforme.» — Dany Marquis

À compter de la soirée du 29 novembre et surtout de la matinée du lendemain, quand la bonne nouvelle a commencé à faire le tour, l’intérêt pour le meilleur chocolat au lait du monde a pris un essor considérable.

«Les chefs ont appelé dès ce matin. “On peut en avoir?”. La semaine passée, j’étais au Château Frontenac. Le chef ne prend pas le chocolat au lait. Les gens du Château achètent le Lumina 70% cacao, certifié bio avec des fèves dominicaines. Je m’attends à ce qu’ils essaient notre chocolat au lait», note M. Marquis.

C’est tout un monde, le chocolat, et il existe une différence nette entre les chocolats industriels et les chocolats fins, comme ceux de Chaleur B.

«C’est aussi une question de coûts, dans les cuisines. Notre chocolat au lait, il est meilleur, mais il est plus cher, ce qui est normal. Les chefs veulent le meilleur chocolat possible, mais pas industriel. Ce sont des choix de recettes et d’achat local. Le lait du Québec est un produit agricole transformé ici», explique-t-il.

Dany Marquis n’est pas certain jusqu’où il se rendra pour répondre aux commandes, le temps de savourer la reconnaissance internatioale.

Dany Marquis unité pré-raffinage: Dany Marquis affirme que c'est l'acquisition d'équipements de haute technologie, dont cette unité de pré-raffinage des fèves de cacao, qui a permis à son entreprise de gagner le prix du meilleur chocolat au lait au monde. (Gilles Gagné/Collaboration spéciale)

«On a des clients potentiels avec les chefs utilisateurs de chocolats industriels. Ce sont des chocolats 100% faits en Europe, ceux utilisés en cuisine, à quelques exceptions près. Nous, on vend essentiellement au Québec jusqu’à maintenant, un peu aux États-Unis, et un peu en France»,

L’idée de développer une division «chocolat» à la Brûlerie du Quai a fait son chemin à compter de 2007, deux ans après l’arrivée de Dany Marquis dans le monde du café.

«On a vu nos premières opportunités par la suite mais on n’a pas pu en fabriquer avant 2014. Ça a pris plusieurs années avant de comprendre comment ça se passait dans ce domaine. On avait des petites machines, il fallait du zigonnage. Le comparatif était trop gros entre les multinationales et ce qu’on faisait. Maintenant, on rivalise sans problème.» — Dany Marquis

Le système d’évaluation des International Chocolate Awards fonctionne de telle sorte qu’il y a plusieurs médailles de bronze et d’argent mais une seule médaille d’or.

«C’est un système de pointage qui détermine les chocolats qui se qualifient pour le bronze et l’argent. Si tu obtiens assez de points, tu te qualifies, mais la top des médailles d’argent gagne la médaille d’or et il n’y en a qu’une seule. Puis, il y a un concours opposant les médailles d’or pour toutes les catégories de chocolats au lait. On a aussi gagné ce prix, en plus de la médaille de bronze avec le chocolat blanc végane. C’est vraiment cool dans ce cas parce que c’est un chocolat expérimental», explique M. Marquis.

Quel est le secret pour gagner des prix internationaux aussi relevés?

«C’est compliqué! Le choix des fèves, la torréfaction, la courbe de cuisson; il faut raffiner la fève et protéger le profil aromatique pendant le processus de torréfaction. Si c’est trop rough, tu peux perdre les acides volatils, ce qui donne le parfum au chocolat; tu peux les perdre dans le processus de raffinage. Avant, on avait gagné une médaille d’argent avec le chocolat noir, avec les vieux équipements. Maintenant, on a une formule 1. On va pouvoir améliorer chaque chocolat. On produit 12 chocolats. C’est long avant de boucler une recette», assure Dany Marquis.

Cette formule 1 d’équipements a nécessité un investissement de 4 millions$ depuis 2021, dans un nouveau bâtiment et dans les machines, qui viennent d’Italie.

«Notre prix va aussi rejaillir sur les fabricants de nos machines, c’est certain. Il a fallu réfléchir avant d’investir. Soit qu’on restait marginal ou qu’on mettait le paquet et qu’on devenait un fournisseur crédible, entre guillemets. Il n’y a pas de producteur de chocolat bio comme nous au Canada. La masse d’achats est déjà comblée par les industriels, qui paient le cacao 9$ le kilo. Personne ne se demande dans quelles conditions ce chocolat est ramassé. Nous, on se commet dans les achats de chocolat biologique. Il n’est pas encore certifié équitable mais on utilise la même logique. On achète de fermes bien organisées et on donne un prix juste. On achète en Tanzanie, en République Dominicaine, au Bélize, à Madagascar, au Pérou, en Ouganda» énumère-t-il.

Si Dany Marquis veut bien augmenter sa production, ce qu’il peut faire avec ses nouveaux équipements, il s’imposera aussi des limites et il est conscient qu’il devra grossir son équipe, qui compte 25 employés.

«On peut vendre davantage mais on ne fera pas de compromis sur la qualité. On tombe dans une autre dynamique depuis la moitié de l’été, avec les nouveaux équipements; on passe à une autre dimension. Avant, la finesse du chocolat n’était pas optimale. On produit de 600 à 900 kilos de chocolat par jour. On pourrait doubler notre capacité de production avec un quart de soir. On peut monter à 2000 kilos par jour; l’espace a été pensé en fonction d’une expansion. C’est une toute petite quantité dans l’univers du chocolat. Je suis du genre aventurier mais je tiens à conserver la qualité. On pourrait avoir une belle croissance et rester petit. On est une entreprise sportive. Après 2000 kilos, la logistique sera lourde, ça prendra un entrepôt. Il faudrait qu’on s’installe ailleurs», réfléchit-il.

Il aimerait bien à court ou moyen terme que son chocolat au lait puisse être certifié biologique.

«Notre chocolat au lait n’est pas bio parce que le lait n’est pas bio. Je tanne Agropur pour ça. Il existe du lait bio, mais ça nous prend du lait déshydraté pour nos besoin et la coopérative Agropur ne l’offre pas», conclut Dany Marquis.