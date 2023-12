QW4RTZ: un billet d’argent et quoi encore?

Ce n’est pas une première: le groupe a déjà reçu pareil honneur pour leur tournée précédente. Seulement, celui-ci arrive après tout juste un an alors que pour la tournée antérieure, il avait fallu deux ans et demi. La moyenne est plutôt dodue avec 25 000 spectateurs en quelque 54 spectacles.

Dans un contexte où, de l’avis de nombreux diffuseurs, il est coton de vendre des billets en salle, la statistique peut être vue comme un exploit des super héros qu’ils s’amusent à incarner. François Pothier Bouchard est plus rationnel dans son analyse pas moins juste pour cela. «Avec les années, explique-t-il, on a développé un bon bassin de fans. Ils sont fidèles. Dans les salles où on est déjà allés, on constate systématiquement qu’il se vend beaucoup de billets dès l’annonce de notre prochain spectacle.»

«On est aussi hyperactifs sur les réseaux sociaux et comme nous nous produisons nous-mêmes, nous sommes très proactifs dans les opérations de communication. Cette proximité, c’est certain que ça fait une différence.» — François Pothier Bouchard

C'est le 17 novembre dernier à la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville de Longueuil que QW4RTZ a reçu officiellement un billet d'argent de l'ADISQ. (courtoisie)

Cela dit, le musicien n’est pas aveugle à la situation dans son secteur d’activités. «C’est vrai que c’est plus difficile de vendre des billets ces temps-ci, et ce qui est un peu anxiogène pour les artistes, c’est que les billets se vendent beaucoup à la dernière minute. De notre côté, il faut bien admettre que ça se passe bien et on en est profondément reconnaissants envers notre public.»

Une niche

Si les gens viennent et reviennent les voir, c’est qu’ils ont concocté une formule étoffée. Le seul fait de chanter sans accompagnement d’instruments, fût-ce très bien, ça a ses limites. QW4RTZ a construit sa propre niche, François Pothier Bouchard en convient. «Le côté cirque vocal de notre approche doit être pour quelque chose dans notre popularité. On se met constamment en danger en repoussant nos limites, et je pense que les gens viennent voir un spectacle qui est, à chaque représentation, unique parce qu’on construit le son avec nos seules voix à chaque soir.»

C’est aussi à bon escient qu’ils ont aussi choisi l’humour comme ciment de l’expérience QW4RTZ.

«Notre formule reste simple, convient l’arrangeur principal du groupe sans fausse modestie apparente. Les gens viennent voir quatre gars qui disent des niaiseries et chantent des chansons a cappella. Seulement, de tournée en tournée, les niaiseries ont pris de la maturité et financièrement, on a un peu plus les moyens de nos ambitions qu’avant. On peut se permettre certaines prouesses technologiques qui donnent un autre ton à notre performance.» — François Pothier Bouchard

Talent et maturité

Derrière leur succès se dessinent le talent de huit excellentes cordes vocales, la sympathique bonhomie de quatre esprits créatifs, mais également un ingrédient qui n’était pas de la recette originale: une certaine maturité. «On se connaît bien mieux après dix ans. Le travail est nettement plus efficace et chaque idée arrive plus vite à sa réalisation. On peut faire une réunion de deux heures en Zoom avec Serge Postigo [leur metteur en scène] qui est à Paris et on termine avec non seulement des idées mais déjà un canevas pour les mettre en place. Serge nous fait confiance et c’est réciproque. Globalement, le travail est plus mature.»

Il en est de même de la spécifique composante humour, presque 50% de la formule QW4RTZ. «Je pense qu’on a trouvé la proportion idéale dans le mélange humour et musique qui nous définit. Dans ce spectacle-ci, je dirais que les gens rient plus fort mais moins souvent. Dans le passé, on cherchait constamment à être drôles. Cette fois, on a des numéros plus introspectifs, plus touchants et ça nous va bien.»

Leur grande rentrée montréalaise au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 23 novembre 2022 n'est pas passée inaperçue.

«On arrive en fin de trentaine, trois des quatre membres sont papas; ça amène plus de profondeur dans nos réflexions. L’humour va plus loin qu’avant, également. On est assurément moins prudents qu’on l’a déjà été dans le contenu.» Certains y verront une explication à la diversification de la composition de leur public et ils n’ont probablement pas tort. Certains vieillissent avec QW4RTZ, d’autres s’y initient, la roue tourne.

Paris

Quant à diversifier le public, QW4RTZ frappera un grand coup dès décembre: rien de moins qu’une résidence de 20 spectacles au Théâtre Fontaine à Paris entre le 13 décembre et le 7 janvier. Ce n’est peut-être pas encore L’Olympia mais c’est une salle de 620 places à la riche histoire et très avantageusement située à Pigalle, à proximité de Montmartre et du Moulin-Rouge.

Et à quoi doit-on cette nouvelle étape dans le développement du groupe? Pothier Bouchard relate: «On était allés travailler avec Serge Postigo à Paris en 2022 et il avait profité de notre séjour pour y programmer un spectacle. Pascal Legros, un producteur qui possède plusieurs salles, nous a vus et a beaucoup aimé notre formule. Il croit vraiment qu’on peut avoir du succès là-bas.»

Le groupe québécois reprend intensivement – 20 représentations en 26 jours – son spectacle actuel en adaptant à la réalité française ses numéros.

«L’a cappella est moins connu en Europe qu’ici. On a modifié A Cappella Héros pour le présenter à la façon d’un cours ayant pour thème: comment faire de l’a cappella? Ça permet de présenter un large éventail de styles musicaux et de donner un bel aperçu de nos possibilités. L’humour aide beaucoup à créer un lien, et on a adapté nos gags. Pour l’instant, c’est encourageant, les ventes vont bien et ça va être supporté par une bonne campagne d’affichage et différentes entrevues dans les médias.» — François Pothier Bouchard

La stratégie mise notamment sur la vision différente qu’ont les cousins de la période des Fêtes de fin d’année. «Là-bas, la période de Noël, c’est d’abord et avant tout des vacances. Moins centrés sur la fête religieuse et les festivités familiales, les Français en profitent pour sortir beaucoup, pour voir des spectacles. En famille, souvent. C’est tout à fait notre créneau.»

S’ils projettent une image bon enfant, les quatre garçons dans le ton n’en sont pas moins lucides. Ce séjour parisien n’est pas que plaisir, prestige et poudre aux yeux. Ce serait même la phase 1 d’une opération ambitieuse: une invasion de l’Hexagone. Et pourquoi pas de la francophonie? Leur style n’a, après tout, ni nation ni frontière. Ni même une culture spécifique.

MTELUS

Alors que leur regard est dirigé sur l’Europe, ils risquent le strabisme divergent en conservant constamment un œil sur Montréal et une salle entre toutes: le MTELUS. C’est qu’ils s’y produiront le 31 mai dans ce qui se présente comme le plus gros spectacle de toute la présente tournée. «C’est une représentation vraiment spéciale pour nous, admet François Pothier Bouchard. D’abord, c’est une salle prestigieuse et plus grande que celles où on se produit habituellement. On y avait répété en préparation de la tournée et l’acoustique nous avait carrément jetés par terre. Ça va être gros: on a déjà hâte.»

On vous dit ça comme ça mais les billets sont présentement en vente depuis le site de QW4RTZ. Comme le sont, du reste, les billets pour leur passage à Shawinigan le 9 mars et leur supplémentaire trifluvienne le 19 octobre.