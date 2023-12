Les déneigeurs appellent à la prudence

Les usagers de la route font parfois la vie dure aux déneigeurs qui assurent la sécurité en période hivernale. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Dépassements risqués, irrespect des angles morts et doigts levés. Les personnes chargées de déneiger la route en voient de toutes les couleurs chaque hiver. Et pourtant, leur travail consiste à assurer la sécurité des automobilistes, à éviter les accidents graves ou mortels. Ils sauvent des vies pour ainsi dire.

«Lorsqu’on y pense, l’absence de déneigeurs aurait des conséquences considérables pour la sécurité et l’économie, notamment, avec le transport de marchandises. Les routes seraient impraticables et les accidents bien plus fréquents», affirme Richard Naud, président d’Allaire et Gince, une entreprise établie à Granby.

Ce dernier a invité La Voix de l’Est aux installations de l’entreprise située rue de Gatineau. Sur place, au garage, une bande de déneigeurs discutant des dessous d’un métier qui, d’après eux, mérite la reconnaissance et le respect.

Richard Naud, président de l'entreprise Allaire et Gince (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Puisqu’il s’agit d’une vocation au même titre qu’un premier répondant qui doit répondre à l’appel. Le déneigeur travaille lorsque les conditions l’exigent. Il est appelé le jour, la nuit, les semaines et les fins de semaine. À Noël même, lorsque la neige s’accumule.

«Une grande responsabilité. Tu dois aimer pousser la neige. Une passion qui n’est pas faite pour tout le monde», ajoute le président.

L’opération en bref

En prévision d’une bonne neige, le coordonnateur prépare les horaires de ses déneigeurs en vue des opérations. Il est en communication constante avec l’équipe et doit composer avec le ministère provincial des Transports (MTQ) et même la Sûreté du Québec (SQ). Les camions sont alors chargés. Les chasse-neiges prennent la route, puis se stationnent sur le réseau avant la tombée des précipitations. La rapidité et l’efficacité sont de mises.

Notons que le personnel d’Allaire et Gince couvre un réseau s’étalant sur environ 125 km. Un itinéraire total de 250 km aller-retour. Les employés déneigent des chemins numérotés, dont la route 137, et une partie du territoire de la ville de Granby. Selon les employés rencontrés, huit camions assurent la couverture des trajets.

«Douze heures pour un quart de travail et deux personnes partagent le même camion. Le conducteur de nuit travaille de minuit à midi, puis confie son camion au collègue de jour. Ils s’alternent jusqu’à la fin de l’opération», explique Yvan Landry, contremaître.

Un groupe de déneigeurs discute des dessous de leur métier. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Selon ce dernier, une opération de déneigement peut s’étendre sur plusieurs jours consécutifs. Les déneigeurs comptent également sur l’aide de patrouilleurs qui inspectent le réseau et qui signalent toutes problématiques liées à l’état de la chaussée.

Vitesse maximale

Mais pourquoi une déneigeuse se déplace si lentement? Ils l’assurent: les experts interrogés ne roulent pas à cette vitesse pour le plaisir. Lorsque la situation le permet, ils laissent passer les automobilistes.

En fait, les déneigeurs doivent respecter la loi établie par le MTQ. Un véhicule de déneigement doit rouler à une vitesse maximale de 40 km/h. Au-delà de cette vitesse, on risque d’endommager des biens en proximité de la route, soit des fenêtres, des boites postales ou des voitures stationnées.

Fait intéressant: chaque véhicule est muni de signaux sonores qui s’actionnent lorsque la vitesse maximale est dépassée. Le MTQ a accès à diverses données, notamment sur la quantité d’épandage et le positionnement des pelles. Les chasse-neiges sont aussi munis de GPS.

Les déneigeurs travaillent sans cesse lors d’une bonne bordée. Entre 23h et 4h, ils se mobilisent afin de sécuriser les endroits les plus dangereux du réseau. Puis, l’abrasif est étendu majoritairement le jour avec la présence du trafic qui permet au sel de trouver sa réaction chimique. C’est donc dire qu’en faisant preuve de patience et de courtoisie, les automobilistes participent malgré eux à l’opération de déneigement.

«Ceux qui suivent derrière l’ignorent sans doute, mais lorsqu’une déneigeuse roule trop vite, le sel ne s’étend pas de la bonne manière. Et la présence des véhicules à l’arrière est essentielle. En roulant, ils permettent au sel de bien s’étendre», renchérit M. Landry.

Situations malheureuses

Invité à bord d’un chasse-neige, le journaliste de La Voix de l’Est a constaté le manque de visibilité et les nombreux angles morts. Lorsque la pelle secondaire est levée, située côté passager, il est difficile de voir quoi que ce soit.

Certains automobilistes perdent patience derrière une déneigeuse et les employés interrogés peuvent en témoigner. Lorsqu’un camion est en opération, avec la poudrerie, la visibilité est très restreinte pour ceux se trouvant derrière.

À Granby, notamment, des automobilistes tentent de dépasser par la droite lorsqu’un camion déneige la voie de gauche. Or, certains risquent d’emboutir la pelle secondaire, trop peu visible avec toute la neige qui réduit la visibilité.

Un camion bien chargé, d'une valeur d'environ 400 000$, peut peser jusqu'à 32 tonnes. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Lorsqu’une opération se déroule sur deux voies, il arrive que deux déneigeuses roulent en tandem comme des motos. Certains automobilistes seraient tentés de se frayer un chemin entre les camions pour les dépasser. Une mauvaise idée d’après un employé.

«Il arrive qu’un véhicule nous dépasse et qu’on le retrouve plus loin dans le fossé.»

Les mots d’ordre: la prudence et la courtoisie. Un camion bien chargé peut peser jusqu’à 32 tonnes. En cas d’accident, une voiture ne ferait pas le poids.

«Patience surtout, et sécurité à l’arrière. Non à l’avant», conclut l’équipe d’Allaire et Gince.