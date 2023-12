Des parents réunis en appui aux travailleurs en grève

Un vent glacial soufflait sur Québec dimanche après-midi. Malgré tout, une centaine de parents et citoyens était réuni devant l’Assemblée nationale par soutien aux travailleurs du secteur public en grève.

«L’appui de la population ne s’essouffle pas. On voulait mettre un visage sur cet appui populaire que l’on présente dans les différents sondages. Ce ne sont pas que des chiffres, mais aussi des personnes», mentionne Solène Tanguay, mère et organisatrice de l’événement.

Solène Tanguay a organisé cet événement pour mettre un visage sur l'appui populaire envers les travailleurs du secteur public. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Cette dernière trouve que beaucoup trop souvent, les travailleurs sont pointés comme seul responsable des grèves en cours. Mais s’ils se retrouvent dans cette position aujourd’hui, c’est parce qu’il y a aussi un autre joueur qui ne veut coopérer.

«Il y a des professeurs qui achètent du matériel de leur poche, il y a des soignants qui restent au-delà de leurs heures de travail et vous voulez me faire croire que ces personnes sont égoïstes parce qu’ils sont en grève? Non, merci! Ça se joue à deux. Ceux qui font des offres doivent faire mieux.»

Vicki Plourde et Annie Mathieu, deux mamans solidaires du personnel scolaire en grève, souhaitent eux aussi changer le narratif de la situation en cours. «Ce ne sont pas les profs ni le personnel de soutien ou même les travailleurs du système public qui prennent les parents et enfants en otage, mais bien le gouvernement.»

Vicki Plourde et Annie Mathieu ont écrit une lettre ouverte qui a été lu devant l'Assemblée nationale pour démontrer le soutien des parents pour le personnel scolaire. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Elles ont d’ailleurs écrit une lettre ouverte publiée dans le Soleil qui va dans ce sens.

Cet appui est-il inconditionnel et pour toujours? «Nous allons les supporter encore très longtemps s’il le faut. On ne souhaite pas que ces gens négocient à rabais pour simplement mettre fin à la grève. Ce qu’on leur souhaite, c’est une offre qui a de l’allure, des services qui ont de l’allure et des conditions de travail qui ont aussi de l’allure», affirme Solène Tanguay.

Elle croit que les parties prenantes pourraient profiter de la situation pour faire une action collective en vue d’améliorer notre système public. Au lieu de se disputer autour des tables de négociation, ils auraient intérêt à travailler main dans la main pour améliorer la qualité des services. Mais pour ça, il faut une ouverture des deux côtés.

Les anges gardiens de la pandémie oubliés

Armé d’une casserole, le député solidaire Étienne Grandmont s’est joint au rassemblement pour démontrer le soutien de Québec solidaire envers les travailleurs en grève.

Étienne Grandmont avait sorti sa casserole pour démontrer son appui aux travailleurs du secteur public. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Il mentionne que les travailleurs de la santé et les enseignants étaient les anges gardiens du gouvernement pendant la pandémie. «En tout cas, c’est ce que disait François Legault. Eh aujourd’hui, on se retrouve devant un conflit énorme. Il y a présentement une fermeture complète de la part du gouvernement ce qui est à l’opposée de l’ouverture qu’il avait démontrée durant la pandémie.»

M. Grandmont demande au premier ministre ainsi qu’à Sonia LeBel de négocier de bonne foi afin d’arriver à un accord pour continuer à offrir de bons services publics et de bonnes conditions de travail.