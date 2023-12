Démissions des élus: un frein pour la relève dans les petites municipalités?

Seulement pour le secteur Lac-Saint-Jean, quatre maires ont lancé la serviette, depuis les dernières élections municipales : Robert Bilodeau à Saint-Hedwige, Martine Verville à Saint-Edmond-les-Plaines, Daniel Boisclair à Normandin et Claude Delisle à Desbiens. Même si la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a « vu venir » le nombre grandissant de départs au sein des différents conseils municipaux depuis les élections, elle n’en demeure pas moins inquiète quant aux enjeux que ceux-ci soulèvent et aux impacts sur la relève. Notamment pour les candidates féminines, qui sont déjà moins présentes dans les plus petites communautés.

« Pour moi, c’est la plus grande crainte dans ce qui se passe présentement. Dans les plus petites municipalités, la proportion de mairesses est moins grande. Mais si vous prenez les dix plus grandes villes du Québec, six sur dix sont dirigées par des femmes », illustre le président de la FQM, Jacques Demers.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités ( FQM), Jacques Demers. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Bien des gens observateurs ont expliqué en partie le nombre important de départs par la proximité que vivaient les élus avec leurs citoyens. Un critère qui prend plus d’ampleur dans les plus petites communautés et qui laisse parfois des traces plus largement qu’on ne le croit.

« C’est un lien tellement direct. Cette proximité-là met aussi souvent en lien ta famille. Quand tu es dans une municipalité avec une population de 500 personnes, tout le monde sait bien que c’est la fille ou le garçon de... le père ou la mère de... Quand tu sens que les propos qu’on se met à dire autour de toi affectent tes proches, ç'a un impact plus grand que sur ta seule personne », explique-t-il.

L’attractivité de la politique locale serait aussi plus fragile, dans les petits milieux, où l’implication se fait parfois à titre bénévole, ou du moins en échange d’un maigre salaire.

« Quand les maires gagnent 10 000 $ et moins par année, si les gens sont vraiment mécontents de ce que tu fais et te le font sentir, quand tu fais beaucoup de bénévolat, tu vas quitter plus facilement », soulève le président de la FQM, qui est également le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.

Inquiétudes partagées

À Desbiens, c’est en étant bien au fait des défis qui l’attendent que la nouvelle mairesse, Ginette Sirois, a été élue, en novembre dernier, pour succéder à Claude Delisle. Cette dernière n’a jamais hésité à se lancer dans la mêlée, même si la municipalité doit composer avec de sérieux enjeux financiers. Cette assurance ne l’empêche cependant pas de partager les inquiétudes de la FQM quant au recrutement de futurs politiciens municipaux.

« C’est certain que tout ce qu’on voit comme couverture médiatique entourant des dépressions, des fatigues extrêmes ou des difficultés avec des citoyens, ce n’est pas très positif pour aller se chercher des remplaçants. Quand je regarde les 741 personnes qui ont démissionné, ce sera difficile de remplacer tous ces gens-là », se désole Mme Sirois.

Elle-même constate également cette grande proximité existant encore davantage dans les petits milieux, mais préfère n’y voir que du positif.

« C’est certain que dans les petites municipalités, où tout le monde connaît tout le monde, les gens nous interpellent sur différents sujets, mais c’est correct, parce que le premier rôle d’un maire, c’est d’être à l’écoute des citoyens. Pour moi, ce n’est que du positif. Je suis une personne qui adore parler aux gens, mais je peux comprendre dans certains cas que ce soit plus difficile », admet Mme Sirois.

Ginette Sirois a pris la relève de Claude Delisle en étant élue mairesse de Desbiens. (Courtoisie)

Moins nombreux les médias, plus grands les défis

Il n’y a pas que les difficultés rencontrées à l’Hôtel de Ville qui pourraient contribuer à désintéresser les citoyens de la politique municipale, selon le président de la FMQ. Le déclin des médias régionaux ajouterait un fardeau à la tâche des élus, l’information sur les dossiers en cours devenant plus difficile à transmettre.

« On n’a plus le journaliste neutre qui suit ça et qui va regarder les deux côtés de la médaille, avec l’opposition qui va aussi pouvoir passer ses arguments. Là, on se retrouve dans des réseaux sociaux, où les gens jettent leurs propos de n’importe quelle façon. Ce n’est pas ce qui rend la vie municipale de la meilleure façon, c’est très dangereux », estime Jacques Demers.

N’empêche que les médias sociaux peuvent aussi faire partie de la solution, avance la mairesse de Desbiens. « Pendant ma campagne, j’avais mon site en ligne et je l’ai gardé. Je continue de parler aux gens et de les informer. Honnêtement, pendant toute la durée de ma campagne, je n’ai jamais subi d’agression verbale », assure-t-elle.