Plus de 118 000 bourses Perspective Québec accordées pour la première année

Elles ont été officiellement lancées par le gouvernement du Québec pour l’année scolaire 2022-2023. Elles ont été créées dans le but «d’augmenter le nombre de personnes qualifiées dans des secteurs publics essentiels ou dans des domaines stratégiques pour l’économie où il y a une rareté de main-d’œuvre», peut-on lire sur le site Web du gouvernement du Québec.

Les étudiants qui étudient dans les domaines visés et qui répondent aux critères d’admissibilité peuvent y avoir accès. Il faut entre autres qu’ils aient la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente et qu’ils étudient à temps plein. Ils peuvent ensuite aller chercher 1500 $ au collégial et 2500 $ à l’université, par session, et peuvent cumuler deux bourses par année. L’inscription se fait en ligne, sur une plateforme officielle, une fois les résultats des cours obtenus.

Les secteurs visés sont l’enseignement, le génie, la santé et les services sociaux, les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi que les technologies de l’information.

C’est d’ailleurs en santé et services sociaux que l’on retrouve le plus de bourses offertes pour l’année scolaire 2022-2023, avec 35 808. L’enseignement suit avec 27 963. Les programmes spécifiques avec le plus de boursiers sont Soins infirmiers (14 580), Techniques d’éducation spécialisée (8434) et Techniques de l’informatique (7923).

De toutes les bourses remises pour cette première année d’attribution, un peu moins de la moitié, soit 50 631, sont allées à des étudiants de niveau collégial, tandis que 68 233 ont été attribuées à des universitaires.

Des impacts chez les étudiants?

Ce n’est pas le cas de tous les boursiers, mais déjà, en un an, certaines personnes ont été convaincues de revenir sur les bancs d’école en raison de la mise sur pied de cet incitatif financier.

Alexandre Tremblay en est un exemple. L’ancien animateur à la radio, qui est présentement en train de compléter un baccalauréat en enseignement, pensait depuis quelques années à un retour aux études.

«Un peu comme tout le monde, pendant la pandémie, j’ai amorcé une réflexion. Je me souviens très bien du bulletin de nouvelles qui annonçait la création des bourses Perspective. Honnêtement, c’est peut-être ce qui m’a donné le dernier petit coup qui manquait pour passer à l’action», confirme l’homme de 43 ans à l’autre bout du fil.

Il note que la bourse n’est pas un salaire, mais qu’elle permet une sécurité financière indéniable pour effectuer un retour aux études.

Sa fille, en Techniques d’éducation à l’enfance, l’a aussi reçue, mais elle ne savait pas en s’inscrivant dans ce programme qu’elle y avait droit. Comme plusieurs autres boursiers, le coup de pouce financier n’a peut-être pas été un élément majeur dans le choix du domaine d’études, mais il demeure tout de même très utile.

Les équipes de recrutement, les agents d'information et les conseillers d'orientation des différentes institutions scolaires demeurent présents pour répondre aux questions que pourraient avoir de futurs étudiants.

Les bourses Perspective Québec ont été lancées durant la deuxième année d’études de François Girard au baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde à l’UQAC. L’étudiant de 25 ans, comme bien de ses collègues de classe, s’y est inscrit dès qu’il a pu.

C’est pour lui une source de stress de moins, au niveau monétaire, en plus d’une forme de motivation. «Des fois, quand un cours te tente moins ou que tu as moins de motivation, ça n’a pas le choix de te donner un genre de push pour le faire, en te disant que tu auras l’argent et que tu pourras passer à autre chose après», note le natif de Chibougamau.

Un choix motivé par les intérêts d’abord

Peu importe l’incitatif financier, le choix d’un domaine d’études passe d’abord par les intérêts personnels, pensent les experts. Même quand le coût de la vie est particulièrement élevé.

« Le besoin d’aide financière est là chez nos jeunes. C’est toujours facilitant pour eux lorsqu’ils peuvent avoir un incitatif financier derrière leur choix d’études. Par contre, je crois aussi que l’étudiant fait son choix en fonction de son projet de vie, avant tout », note Hélène Laprise, directrice des affaires étudiantes au Cégep de Saint-Félicien, lors d’un entretien téléphonique avec Le Quotidien.

Il est encore tôt pour déterminer les influences directes des bourses sur le nombre d’inscriptions aux programmes visés par le gouvernement. Autant du côté du Cégep de Saint-Félicien que de l’UQAC, leur nombre reste stable.

L'Université Laval travaille avec le gouvernement pour permettre l'ajout de programmes admissibles.

À l’Université Laval, quelques conclusions se dessinent. «Nul doute que les bourses Perspective Québec aident à faire connaître les programmes admissibles et qu’elles semblent favoriser les cheminements d’études à temps plein, un des critères d’admissibilité à la bourse», note Jérôme Pelletier, porte-parole à la direction des communications, dans un échange de courriels.

Il semblerait également y avoir des effets positifs sur les inscriptions aux programmes de génie et dans les technologies de l’information. L’Université Laval travaille d’ailleurs avec le gouvernement pour permettre l’ajout de programmes admissibles.

Pour le conseiller d’orientation de l’UQAC, François Côté, il est important de parler encore davantage de ces bourses qui ne sont toujours pas connues de tous, un an après leur implantation. Plusieurs personnes qui entrent dans son bureau pour un éventuel retour dans l’un de ces domaines ne connaissent souvent pas le programme. Pour eux, c’est donc une belle surprise.

C’est selon lui un bel incitatif, mais il est encore tôt pour voir les effets concrets. Il faudra attendre quelques années pour le voir, mais les bourses font déjà leurs preuves. « Ce n’est pas toujours en termes de nombre. Parfois, ça commence par de grands impacts chez certains individus avant d’entraîner un plus gros changement », note M. Côté.

Les équipes de recrutement, les agents d’information et les conseillers d’orientation des différentes institutions scolaires demeurent présents pour répondre aux questions des futurs étudiants.