Étudiant guinéen abattu: une communauté immigrante unie dans le deuil

Quelques-unes des nombreuses personnes présentes sur place ont tour à tour pris la parole au micro, en milieu d’après-midi, surtout pour appeler la communauté à s’unir dans ces moments difficiles.

(Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Tout juste avant l’observation d’une minute de silence en l’honneur du défunt étudiant guinéen, l’un des organisateurs de l’événement, Marcellin Gbazai, a insisté pour dire que c’est toute la communauté qui était en deuil.

« L’événement est très sensible, mais comme je le répète tout le temps, nous sommes au Saguenay, et au Saguenay c’est le vivre ensemble, même dans le deuil. Nous avons perdu un jeune frère, un jeune frère de la Guinée, mais aussi africain, citoyen du Saguenay, un être humain », a-t-il lancé à la foule.

Marcellin Gbazai a également invité les gens devant lui à avoir une « pensée » pour le policier qui a fait feu, tout en invitant au pardon. « Oui c’est difficile, mais c’est la vie, c’est ça une famille, c’est ça aussi le vivre ensemble. Il faut accepter de pardonner. On peut être en colère, mais ça ne ramènera pas notre frère à la vie. »

Le recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, où étudiait le jeune homme abattu cette semaine, a de son côté souligné que la famille de ce dernier avait « tout donné financièrement » pour lui permettre de venir étudier au Québec. « Malheureusement, il ne pourra repartir avec son diplôme », s’est désolé Ghislain Samson, mentionnant qu’il était très important pour lui d’être présent à cette vigie.

Plusieurs membres de la communauté se sont entassés sur le petit podium, ensuite, pour entonner l’hymne national de Guinée, question là encore de rendre hommage, « en attendant les résultats de l’enquête ».

Une centaine de membres de la communauté immigrante se sont réunis samedi après-midi sur la rue des Hospitalières à Chicoutimi. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Car il y a bien quelques questions qui subsistent chez certains, après les événements de cette semaine. « On a tous vu la vidéo, ça nous a touchés. On a vu une personne qui était probablement malade, et on l’a abattu alors qu’on aurait pu faire autre chose pour lui », laisse tomber Youssouf, un autre étudiant de l’UQAC vivant tout près du lieu du drame.

Et c’est aussi pour répondre à ces questions, d’ailleurs, qu’était tenue la vigie, a fait valoir au Quotidien un autre des organisateurs de l’événement.

« C’était important de rassurer la communauté. […] C’est l’occasion de pouvoir répondre, de donner des pistes de réponses à ces questions-là. » — Un des organisateurs

Elhadj, lui, membre fondateur de l’Association des Guinéens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitait la communauté à « se serrer les coudes », et se disait ému de voir autant de gens réunis pour l’occasion.

Marcellin Gbazai, un des organisateurs de l’événement, a insisté pour dire que c’est toute la communauté qui était en deuil. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

« Ça me prouve qu’au Saguenay, la communauté africaine, on est unis. Certes, nous ne venons pas tous du même coin, mais ça nous touche vraiment. Les mots me manquent. C’est quelque chose à quoi on ne s’attendait pas du tout qui est arrivé, et on ne peut rien y faire. »

Des travailleuses sociales étaient également sur place, samedi, pour offrir du soutien à ceux et celles qui en sentaient le besoin.