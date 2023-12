Deux Shawiniganais arrêtés pour exploitation sexuelle

Les deux suspects ont comparu, jeudi, au Palais de justice de Gatineau. Les crimes dont on les accuse se seraient déroulés entre le 1er août et le 30 septembre 2023 dans les secteurs de Gatineau et de Longueuil, mais aussi du côté de l’Ontario, à Ottawa et Belleville. L’enquête tendrait à démontrer que le duo aurait pu faire d’autres victimes, selon les corps policiers impliqués.

Lovinsky Jean-Baptiste aurait aussi utilisé les pseudonymes de «Blu» et «Blu Magicc», tandis qu’Ely-Anne Lafond se ferait parfois surnommer «Peachy», «Lexi» ou «Sarah». Toute personne qui aurait de l’information sur leurs agissements est invitée à communiquer, de manière confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

L’EILP est constitué des services de police de Longueuil, Montréal, Laval, Québec et Gatineau, ainsi que de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Il s’agit d’une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée afin de lutter contre le proxénétisme, la traite de personnes et la prostitution juvénile.