Deux accusés d’un viol collectif allégué sont acquittés

Seul James Suarez Cabrera a été trouvé coupable. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Le jury a rendu son verdict en matinée après un peu moins de trois jours de délibérations.

Nilson Lozano-Lozada, 43 ans, et Naeem Rasouli, 39 ans, ont été acquittés des accusations d’agression sexuelle et d’agression sexuelle aggravée par la présence d’autres personnes dont ils faisaient l’objet.

James Suarez Cabrera a de son côté a été trouvé coupable d’agression sexuelle.

Jointe par La Voix de l’Est, son avocate, Me Julie Lepage, n’a pas voulu commenter l’issue du procès entamé le 6 novembre.

Me Julie Lepage (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Une dizaine de témoins, dont la victime âgée de 32 ans, avaient été appelés à la barre par la poursuite, tandis que seuls MM. Lozano-Lozada et Suarez Cabrera ont témoigné pour leur défense.

Ils ont soutenu que tous les gestes et actes sexuels échangés avec la plaignante ce soir et cette nuit-là avaient été consensuels et que la femme n’avait jamais perdu conscience.

Celle-ci a plutôt avancé que les trois hommes avaient abusé d’elle à divers degrés alors qu’elle était étendue sur un divan-lit, chez M. Rasouli, et dans un état semi-comateux.

Naeem Rasouli (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Elle avait ingéré une certaine quantité d’alcool et, selon sa version, de la drogue à son insu.

Son témoignage contenait toutefois de nombreuses omissions et a fait état de moments de perte de lucidité.

M. Lozano-Lozada a également échangé des caresses avec la plaignante plus tôt dans la soirée dans une salle de bain, une allégation non contestée.

Nilson Lozano-Lozada (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Détention

Or, le jury a statué que seul James Suarez Cabrera est réputé avoir commis des gestes criminels. Le tribunal a ordonné que l’homme de 35 ans soit immédiatement placé en détention en attendant de connaître sa peine.

Les parties doivent se retrouver en cour la semaine prochaine à ce sujet.

Une évaluation avant-sentence a été demandée afin de cerner la personnalité de l’accusé dans le but de lui imposer une sentence adéquate.

Il n’a pas été possible de joindre Me Valérie Simard-Croteau, samedi, qui menait la poursuite en compagnie de Me Karyne Goulet.

Me Valérie Simard-Croteau, du ministère public. (archives La Voix de l'Est/archives La Voix de l'Est)

Me Anne Tétreault, qui défendait Nilson Lozano-Lozada, et Me Robert Jodoin, qui représentait Naeem Rasouli, n’ont également pas rappelé La Voix de l’Est.

Les délibérations du jury ont été marquées par de nombreuses questions posées au tribunal, notamment sur les notions d’alcoolémie, de lucidité, de consentement et de pertes de mémoire.

Vendredi, les trois femmes et neuf hommes ont également indiqué qu’ils étaient dans une impasse, avant d’être enjoints par le juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, de poursuivre leurs travaux jusqu’à l’obtention d’un verdict unanime.