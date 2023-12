Un musée pour enfants à Granby

Gabriel Dufresne et sa conjointe, également partenaire d'affaires, Marie-Pier Jean-Coulombe, prévoient ouvrir un musée pour enfants dans cet immeuble de la rue Fairfield, à Granby. L'entrée principale au site s'effectuera cependant par la rue Bellevue. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Le concept de l’endroit sera à mi-chemin entre un musée pour enfants et un centre d’amusement, explique l’un des promoteurs du projet, Gabriel Dufresne. Celui-ci fait équipe avec sa conjointe, Marie-Pier Jean-Coulombe.

Ceux qui connaissent, par exemple, le Musée pour enfants, à Laval, ne seront pas dépaysés. Le site projeté à Granby, baptisé le «P’tit monde des grands», aura cette allure de «grand village intérieur», où les tout-petits peuvent se familiariser avec différents métiers, affirme M. Dufresne.

Le futur musée pour enfants à Granby aura un peu cette allure. (Fournie)

Pour les aider dans leurs explorations, certains éléments en taille réelle (voiture de police, ambulance, avion) feront partie du décor. Différents environnements, comme une épicerie ou une ferme, seront reproduits.

Toucher à tout sera vu d’un bon œil, dit Gabriel Dufresne. Les jeunes visiteurs seront invités à actionner les gyrophares et la sirène de la voiture de police ou à opérer la caisse enregistreuse du marché d’alimentation. Bref, à jouer librement, en imitant les grands, relève le promoteur.

Selon Gabriel Dufresne, un volet éducatif s’ajoutera à l’expérience, alors que des jeux de rôle et certaines notions à mettre de l’avant avec les enfants seront proposés aux parents.

Détail: l’usage d’écrans, voire de la technologie, sera volontairement réduit à sa plus simple expression. «Ça va être des boutons, lance Gabriel Dufresne. (...) Dans notre avion, il n’y aura pas d’écran, de vidéo ou de simulateur de vol. Il va avoir un volant et 36 ‘‘pitons’' partout pour jouer avec. Ça va être ultra analogue, parce que c’est ce que les enfants aiment faire. Ils vont se fermer les yeux et ils vont être un pilote. Pas besoin d’un écran avec des nuages pour se sentir comme un pilote.»

Astres alignés

Parents de deux jeunes garçons, Gabriel Dufresne et Marie-Pier Jean-Coulombe affirment avoir eu un coup de coeur pour le Musée des enfants, à Laval. Cet endroit, et d’autres établissements similaires qu’ils ont visités, les ont inspirés pour ouvrir leur propre musée. Et depuis que le couple, doté de la fibre entrepreneuriale, a initié le projet en septembre 2022, il a le «vent dans le dos», selon Gabriel Dufresne. «La réception est très bonne», dit-il.

Le couple a fait l’acquisition de l’immeuble de la rue Fairfield, où logeaient le Mouvement action handicapés de Granby et, à une autre époque, le club de gymnastique les Hirondelles. Le zonage institutionnel du site, situé à l’arrière de l’école secondaire Haute-Ville, permet l’implantation d’un musée.

Le secteur étant résidentiel et la rue Fairfield, étroite et locale, l’accès principal à la nouvelle attraction touristique s’effectuera par la rue Bellevue, précise Gabriel Dufresne. Des mesures en ce sens seront mises en place. M. Dufresne a d’ailleurs entrepris d’aller à la rencontrer des résidants du secteur pour leur expliquer le projet.

La mairesse Julie Bourdon affirme qu’autant la Ville que les promoteurs souhaitent s’assurer que le projet «s’arrime bien avec le voisinage».

«Ce sont de jeunes entrepreneurs très motivés, avec un beau projet qui vient combler une offre qui n’existe pas à Granby.» — Julie Bourdon

Complémentaires

Le P’tit monde des grands, qui vise les familles avec des enfants de deux à huit ans, nécessite un investissement de près de deux millions, selon Gabriel Dufresne, et devrait créer quatre emplois.

Le couple mise gros dans cette aventure. M. Dufresne a décidé de quitter son emploi de gestionnaire chez Hydro-Québec pour mener à bien ce projet.

En fait, les premières démarches ont été initiées l’automne dernier par Marie-Pier Jean-Coulombe, durant son congé de maternité. Comme elle est de retour au travail à plein temps chez Beaulieu Canada, Gabriel Dufresne a pris le relais pour poursuivre le tout. L’expertise du couple est complémentaire, selon M. Dufresne. Lui a étudié en marketing, tandis qu’elle oeuvre en ressources humaines et management.

Le P'tit monde des grands se déploiera sur une superficie de 12 000 pieds carrés. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

L’immeuble qui accueillera le futur musée fait actuellement l’objet de rénovations intérieures et extérieures. «Pour se distinguer (d’autres endroits similaires), on veut vraiment créer un décor immersif, dit M. Dufresne. On a embauché une firme de design d’exposition qui a travaillé sur Mini Mondo, au Centre des sciences. (...) On essaie de mettre le paquet pour que ça soit mémorable pour les enfants.»

Le P’tit monde des grands inclura des salles de groupes, pour les anniversaires et les sorties scolaires, une aire de repas, un salon d’allaitement et une boutique. Un site Internet permet déjà de suivre l’avancement du projet.

«On se lance dans le vide et on est très confiants que ça va porter fruit, dit Gabriel Dufresne. C’est l’inconnu, mais c’est super excitant depuis le début. C’est aussi un projet familial pour nos enfants. On trouvait ça excitant qu’ils grandissent avec des parents qui ont un musée pour enfants. Ils vont avoir le plus grand terrain de jeu qu’un enfant puisse avoir.»