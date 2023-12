Un interrogatoire de maître

L’interrogatoire, d’une durée de 4h, a été présenté en preuve vendredi au palais de justice de Québec. La vidéo montre la femme de 33 ans tout de suite après son arrestation, lors de sa rencontre avec une enquêteuse le 25 mai 2021.

Julie Blackburn est accusée de production, distribution et possession de pornographie juvénile pour avoir pris en photo une fillette de six ans nue pendant qu’elle la gardait, puis les avoir envoyées à son conjoint. L’accusée a plaidé coupable à ces accusations.

Son procès porte plutôt sur une accusation «d’entente et arrangement» qu’elle aurait eu avec son ex-conjoint Guy Boutin. Les deux sont accusés de s’être entendu pour recruter des enfants à garder dans le but de les agresser, ce à quoi Julie Blackburn plaide non coupable.

Julie Blackburn (SPVQ/SPVQ)

«Je trouve ça dégueulasse»

Au début de son interrogatoire, la femme, nie en bloc toutes les accusations. «Je ne comprends pas ce qui se passe», dit-elle à plusieurs reprises à l’enquêteuse. «Je sais qu’on s’est fait hacker dans le passé», soulève-t-elle d’entrée de jeu.

Lorsqu’elle se fait demander ce qu’est la pornographie juvénile, elle donne une définition sommaire, puis ajoute «Moi ça ne me touche pas. Je trouve ça dégueulasse. Mais il y en a que ça excite».

Pourtant, plusieurs textos présentés en preuve mercredi soulèvent le contraire. «Oui je suis attirée par les p’tites», a-t-elle mentionné à son conjoint dans un message texte.

Plus tard, elle dit avoir été piratée quelques jours avant son arrestation. «J’avais fermé mon ordi à la va-vite. Il y avait des sites pornographiques sur mon historique», dit-elle à l’enquêteuse.

Admission

Plus de deux heures après le début de l’interrogatoire, Julie Blackburn finit par avouer qu’elle a pris des photos nues d’une fillette en 2018. «C’est arrivé une fois», souffle-t-elle, avant d’exprimer rapidement du regret.

«J’avais un genre de fantasme dans le temps, explique-t-elle. Je le regrette d’avoir fait ça. Je l’ai toujours regretté. J’ai trouvé ça dégueulasse.»

Hésitante au départ, Julie Blackburn finit par expliquer qu’elle a ressenti de la pression de la part de son conjoint, Guy Boutin, pour prendre les photos.

«J’avais peut-être peur de le perdre. C’était pour lui faire plaisir dans le temps», dit-elle à l’enquêteuse.

C’est sur cet angle que la défense va insister lors des prochaines étapes du procès. L’accusée va tenter de prouver qu’elle n’a jamais voulu agresser des enfants et qu’elle était sous l’influence de son conjoint Guy Boutin.

Le procès de Julie Blackburn se poursuivra au début du mois de janvier 2024.