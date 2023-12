Les personnes en situation d’itinérance au coeur d’un nouvel atelier de sérigraphie

Philippe Malchelosse était fier d’inaugurer vendredi le nouveau projet de la coopérative de solidarité Les Affranchis. Cette coopérative lance un tout nouveau service de sérigraphie grâce à une équipe de travailleurs qualifiés, mais aussi grâce à l’apport de gens en situation de rue qui seront invités à venir travailler selon leurs capacités et leur réalité, explique M. Malchelosse, cofondateur de la coopérative et directeur général de l’organisme Point de rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska.

Lancé grâce à un investissement de 20 000 $ provenant de Point de rue, l’atelier de sérigraphie offre à sa clientèle un produit haut de gamme pour tout ce qui est textile. Cinq personnes composent l’équipe de base, réussissant des sérigraphes et des intervenants sociaux. Ces gens sont prêts à accueillir annuellement entre 10 et 25 personnes en situation de rue pour les former et leur permettre de travailler. Peu importe le look, la maladie, le handicap, chaque personne sera la bienvenue, souligne M. Malchelosse.

«Le salaire horaire est de 20 $. Une personne vient faire une heure, elle a 20 $. Si tu veux travailler plus, on va faire la transition. Si tu fais 25 heures par semaine, on ira te chercher une subvention salariale et ce sera ta job dans la vie. Ce n’est pas juste un projet à l’intérieur d’un organisme communautaire. C’est être membre travailleur auxiliaire au sein d’une coopérative.» — Philippe Malchelosse

«On veut offrir un plateau de travail pour leur permettre de travailler dans un contexte qui est adapté à leur réalité», ajoute Mathieu Marchand, directeur de la production aux Affranchis et cofondateur de la coopérative. «Des gens peuvent vivre des situations particulières qui font qu’ils ne sont pas en mesure d’avoir un emploi à temps plein ou de travailler. On souhaite offrir des prétextes où ces gens pourront vivre des réussites, travailler à un rythme adapté à leur réalité. Ce qu’on demande à ces gens est de faire un réel engagement quand ils sont présents.»

L’atelier de sérigraphie a une mission d’inclusion sociale, mais aussi de profitabilité pour contribuer au financement de Point de rue. C’est la raison pour laquelle les entreprises privées, les municipalités et les autres organismes sont invités à faire affaire avec cet atelier. D’ailleurs, la Ville de Nicolet démontre de l’intérêt pour ce genre de produit et Point de rue croit qu’un atelier de sérigraphie pourrait y être ouvert d’ici deux ans.

«On entend souvent les gens d’affaires et de la communauté en général nous demander comment ils peuvent aider au-delà de donner de l’argent. Dans le roulement de vos organisations, dans sa gestion, vous pouvez avoir un impact.» — Mathieu Marchand

L’atelier de sérigraphie a une capacité de production de 600 t-shirts par jour. L’équipe de base peut assurer la production afin de répondre aux commandes. D’ailleurs, le rodage depuis septembre a permis d’obtenir des contrats totalisant 25 000 $. Mais si on veut atteindre une cadence supérieure, il faudra plus de paires de bras.

«L’approche est par l’attrait», observe Philippe Malchelosse. «C’est le travailleur de rue qui demande de l’aide, et non pas l’inverse. Notre souhait est d’être les gens qui ouvrent les portes de la communauté pour dire qu’ils sont les bienvenus, leur dire qu’on croit en eux, qu’on les invite. J’ai hyper confiance. On a fait nos plateaux pendant 10 ans (de vitraux, de percussion, etc.). On a 50 jeunes qui ont participé. Quarante-cinq se sont trouvé un emploi ou sont retournés à l’école. Ça fonctionne. Il fallait trouver le bon modèle d’affaires et on sait qu’on l’a trouvé.»

L’hiver arrivant à grands pas, Point de rue abordera la question de sa halte-douceur au cours des prochains jours.