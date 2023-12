Essipit veut protéger 30% de son territoire

Le chef d'Essipit Martin Dufour et Michael Ross, directeur du développement et territoire pour la communauté, lors de l'annonce du projet d'aire protégée. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Essipiunnu-meshkanau, tel est le nom du projet visant à créer un réseau d’habitats connectés entre les réserves de biodiversité de la rivière Sainte-Marguerite et Akumunan. «On veut protéger un massif de 1202 kilomètres carrés, notamment pour créer un massif forestier protégé assez grand pour le caribou forestier», souligne Michael Ross, directeur du développement et territoire pour la communauté d’Essipit, soulignant aussi la présence marquée.

Le projet d'aire protégée d'Essipit couvre 1202 km². (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Le Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit a commencé à travailler activement sur ce projet il y a un peu plus d’un an, en revenant de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité, la COP 15, tenue à Montréal.

«Il y a bientôt un an, nous participions à la COP 15 à Montréal, contribuant à mettre en lumière le rôle prépondérant des Nations autochtones dans la sauvegarde de la biodiversité, soutient affirme Martin Dufour, chef du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE). Aujourd’hui, nous passons à l’action pour atteindre 30 % de protection sur notre Nitassinan».

«On veut assumer un rôle de leader pour mettre en œuvre l’accord Kunming-Montréal qui vise la protection de 30% du territoire», ajoute Michael Ross.

Pour l’instant, Essipit n’a pas décidé quel statut de protection elle désire. «On veut rencontrer les intervenants sur le territoire pour trouver quelque chose qui est acceptable pour la majorité des acteurs, tout en maintenant les objectifs de protection et de conservation du territoire»,dit-il.

Il serait par exemple possible d’implanter une aire protégée d’utilisation durable, un concept développé par Québec pour permettre certaines activités comme la foresterie, mais à plus faible intensité. «On n’est pas fermé à ça pour certaines, mais ça doit permettre de réellement conserver le territoire, avec un noyau dur de conservation», ajoute ce dernier.

1 M$ sur 4 ans

Le gouvernement du Canada a d’ailleurs fourni un soutien financier d’un million de dollars sur quatre ans pour l’établissement d’un réseau d’aires protégées connectées sur le Nitassinan.

«Ce n’est qu’en reconnaissant le leadership et les savoirs autochtones que nous pourrons atteindre notre objectif de conserver 30% des terres et des eaux intérieures d’ici 2030» a mentionné Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, par voie de communiqué.

Selon Michael Ross, ce projet permettrait d’augmenter le taux d’aire protégée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se situe à 8,6%. «C’est encore loin du 30%, dit-il. On doit aussi créer des aires protégées dans la forêt boréale, pas juste au nord de la limite de la forêt attribuable».

Le projet a été présenté au gouvernement du Québec et il sera proposé officiellement à l’hiver 2024. Le CPNIE espère que le gouvernement mettra en place un processus ouvert transparent et collaboratif pour la création d’une nouvelle aire protégée. Essipit souhaite la mise en réserve des secteurs identifiés d’ici 2025.

Boisaco réagit

«Nous en avons plus qu’assez de cette série de menaces aux impacts foudroyants sur les activités du Groupe Boisaco et sur la vitalité socio-économique d’une grande partie de notre région, déjà en proie à de grandes difficultés», remarque Steeve St-Gelais, le président de Boisaco, par voie de communiqué.

«C’est un affront répété que de voir de tels projets imaginés et réfléchis de manière unilatérale, sans la moindre tentative de dialogue entre les principaux acteurs régionaux et surtout sans aucune prise en compte des ravages socio-économiques qu’ils pourraient engendrer», ajoute-t-il, stupéfait de voir le gouvernement fédéral financer l’initiative.

«Il est urgent de revoir la manière de gérer nos forêts publiques et de redonner à la foresterie ses lettres de noblesse. C’est un pilier essentiel pour favoriser la résilience des forêts face aux changements climatiques. Nous n’accepterons plus d’être ignorés… Le temps presse !», conclut-il.