C’est parti pour le ski à Bromont et Sutton!

La montagne de Sutton compte une soixantaine de pistes pour la pratique du ski alpin et de la planche à neige. (Fournie/Jocelyne Trudeau)

La station de ski de Bromont accueillera ses premiers skieurs et planchistes au Versant du Village.

«Nous avons été choyés par la météo des dernières semaines. Nous avons eu plus de fenêtres de froid en novembre comparativement à la même date l’an dernier. Nos nouveaux canons ventilateurs ont permis de fabriquer beaucoup de neige avec suffisamment de pistes pour que l’expérience des skieurs soit optimale», se félicite Marc-André Meunier, directeur ventes et marketing de Bromont, montagne d’expériences.

Prêt à dévaler les pentes? (Marie-France Létourneau)

Afin d’offrir de bonnes conditions de neige, la station procédera à l’ouverture progressive des pistes et des versants au cours des prochaines semaines.

La remontée du Versant du Lac, ainsi que la toute nouvelle remontée haute vitesse du Versant des Épinettes seront en service pour la période des Fêtes.

Au Mont Sutton, la saison de glisse commencera également ce vendredi. Pour cette première journée, skieurs et planchistes pourront bénéficier de l’ouverture de quatre pistes tout en profitant d’un tarif préférentiel.

Le vendredi 1er décembre ainsi que la fin de semaine, deux télésièges seront accessibles. Le tapis magique de la zone d’apprentissage sera également fonctionnel.

Ouverture progressive

Par la suite, la station du Mont Sutton sera fermée pendant la semaine et accueillera de nouveau les skieurs les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre.

Les skieurs de tout niveau trouveront ski à leur pied avec l’ouverture des pistes Sutton-IK, Traverse, Alouette et Cascade, convenant aux plus jeunes et aux débutants.

Une ouverture 7 sur 7 jours est prévue dès le vendredi 15 décembre.