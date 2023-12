Baisse de la possibilité forestière: un impact estimé à 13,5 G$

«Les réductions proposées par le Forestier en chef laissent présager le pire pour plusieurs régions et communautés québécoises», estime Jean-François Samray, le président-directeur général du CIFQ.

Selon ce dernier, une réduction de 620 000 mètres cubes représente environ 23 000 logements par année, soit l’équivalent d’environ 50% des logements construits annuellement au Québec.

L’impact des feux de forêt sur le secteur du sciage se chiffrera à 13,5 milliards de dollars selon une étude réalisée par le CIFQ en août dernier. «C’est une analyse très conservatrice qui ne couvre pas le secteur des panneaux ni des pâtes et papiers ni les impacts des feux sur la santé humaine, note le PDG. Ce sont les impacts financiers seulement sur le secteur du sciage et l’activité économique qu’il génère».

Pénurie de bois

«On manquait déjà de bois pour répondre aux besoins des usines et, selon nos estimations, il y aura une baisse d’approvisionnement de 20%», souligne Frédéric Verreault, directeur exécutif au développement corporatif chez Chantiers Chibougamau. Une telle baisse viendrait affecter toutes les régions forestières, car l’entreprise dépense plus de 100 millions de dollars par année dans le Nord-du-Québec et autant en Abitibi-Témiscamingue, et 75 M$ par an au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Frédéric Verreault, directeur exécutif du développement corporatif de Chantiers Chibougamau, affirme que son entreprise est prête à répondre à la demande. (Michel Tremblay/Archives Le Quotidien)

«On ne veut pas installer un vent de panique, mais le statu quo n’est pas une option, ajoute-t-il. Si un barrage hydroélectrique était passé au feu, on le rebâtirait encore mieux. La forêt est un actif collectif qui répond à des besoins névralgiques, tant économique que pour séquestrer le carbone, qui a la même portée stratégique qu’un barrage.»

Cette baisse représente environ deux mois de production. Et d’ici quelques semaines, Québec devrait annoncer son plan de rétablissement du caribou forestier, sans compter l’objectif de protéger 30% des forêts.

Repenser la foresterie

Frédéric Verreault soumet l’idée de prendre un pas de recul en mettant toutes les options sur la table. Il faudra bien sûr investir pour reboiser le plus de superficies possible, mais il faudra être imaginatif pour compenser les pertes.

«On peut accepter la fatalité ou réfléchir à de nouvelles options», croit-il. On pourrait, par exemple, repousser la limite de récolte des arbres plus au nord pour ouvrir de nouveaux territoires de récolte.

Jean-François Samray estime qu’il faut entreprendre la réflexion sur l’avenir de la forêt, tel que proposé par la ministre de la Forêt, le plus rapidement possible.

Le président-directeur général du Conseil de l’Industrie forestière du Québec, Jean-Francois Samray. (Rocket Lavoie)

«Il ne faut pas attendre au 1er avril pour ajuster le système de mise en marché, parce que les prix vont monter de façon stratosphérique», estime-t-il. Avec moins de bois disponible, les entreprises seront prêtes à faire monter les enchères. Et comme ce sont les prix aux enchères qui dictent le prix de vente du bois issu des forêts publiques, la pression financière montera d’un cran.

La réduction de 620 000 mètres cubes de bois cache une réalité encore pire, car les calculs réels parlent d’une perte de 850 000 mètres cubes de bois chaque année, souligne Frédéric Verreault.

«C’est une perte de 850 000 mètres cubes de matériau renouvelable qui capte le carbone et qui ne sera plus disponible pour construire des logements si on ne fait rien, dit-il. Ça veut aussi dire qu’il y aura moins d’écorce disponible pour faire de l’énergie renouvelable».