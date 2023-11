Un grand succès pour le Défi Plasmavie

Les 112 dons ont été faits par 73 employés différents du Quotidien et de Desjardins Saguenay, mais ce chiffre sera au final beaucoup plus élevé à la fin de l’année. En effet, selon Patrice Vachon, directeur des communications des caisses Desjardins du Saguenay, la plupart de ceux qui ont donné pendant le défi continueront de le faire dans les mois à venir. Et surtout, le défi aura une fois de plus permis de générer de nouveaux donateurs.

«On a semé la graine du don et certains d’entre eux continuent, se réjouit-il. Au Québec, dans toutes les campagnes corporatives, on est la plus grande en nombre de dons, avec 112 pendant le défi, mais aussi en résiduel. Le défi est fini, mais nos gens qui ont donné vont continuer pour la plupart. Donc au final, pour l’année, notre défi va peut-être avoir généré 800, 900 dons.»

Pour le directeur général du Quotidien, Marc St-Hilaire, les missions premières et respectives des deux coopératives «sont très claires, mais on a des missions secondaires super importantes et il ne faut pas les perdre de vue. Et ça, c’en est une, le volet social, de se servir de notre réputation et de notre rayonnement pour amener les gens à participer à une cause comme ça. Et pour moi, c’est toujours réjouissant de pouvoir le faire», a dit M. St-Hilaire.

Sensibilisation de la population

La campagne a été lancée le 16 octobre, pendant la semaine de la coopération, et a pris fin le 11 novembre dernier. Au cours de ces quatre semaines, des reportages ont été publiés dans Le Quotidien afin de sensibiliser la population sur l’importance des dons de plasma.

«J’en ai entendu parler beaucoup. Les gens nous l’ont dit, les gens nous ont félicités, parce qu’on n’a pas pris un angle scientifique, mais un angle humain, et on est allé au-delà des chiffres. Je pense que ç'a porté ses fruits, assure M. Vachon. J’en entends des échos, ç'a amené des gens en dehors de nos deux organisations porteuses à se dire ‘’ok je vais donner’'. C’est un objectif qu’on s’est donné dès le départ, de réinventer ce volet complètement.»

Guylaine Mathieu, superviseure du Salon de donneurs Plasmavie de Saguenay, confirme que le partenariat entre Le Quotidien et Desjardins Saguenay est un des plus gros au Québec. D’ailleurs, à l’échelle provinciale, «à date, c’est le seul centre qui va atteindre ses objectifs de dons» pour l’année, a-t-elle annoncé.

C’était la cinquième année que Desjardins Saguenay lançait ce défi à ses employés et la troisième fois que Le Quotidien participait. Marc St-Hilaire et Patrice Vachon ont déjà confirmé que l’expérience sera répétée l’an prochain, mais surtout, ils lancent le défi à d’autres entreprises de faire «quelque chose de mobilisateur qui ne coûte rien».