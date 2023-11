Transmission du VIH à sa partenaire: Camille Ouellet retourne en prison

Ouellet avait plaidé coupable le 9 janvier 2023, à la veille d’un long procès, d’avoir eu une relation sexuelle non protégée avec une amie sans l’avertir qu’il était porteur du VIH. Il avait infecté sa victime. L’enjeu pour lui consistait alors à obtenir une sentence clémente compte tenu des circonstances et du fait que la transmission du VIH n’a plus les mêmes effets sur la santé que lors de son apparition au début des années 1980 en raison de la trithérapie.

Sitôt le plaidoyer libre et volontaire enregistré, Me Gagnon avait donc demandé au juge Simard d’ordonner la confection d’un rapport présentenciel ainsi que la permission de faire entendre par visioconférence un témoin expert, le docteur Jean-Pierre Routy, professeur-chercheur en immunologie et maladies infectieuses du centre de santé McGill et médecin à l’hôpital Royal Victoria, lors des plaidoiries sur sentence.

Pour sa défense, il avait soutenu que même si son médecin lui avait fait part de soupçons, Camille Ouellet n’avait pas encore eu la confirmation de son diagnostic au moment de la relation sexuelle. La poursuite avait rétorqué qu’il aurait dû faire preuve et prudence et avertir sa partenaire de cette possibilité et porter un condom, ce qu’il n’a pas fait.

La victime avait témoigné des graves séquelles que la transmission du VIH avait sur sa vie, car même si elle est asymptomatique en raison de la trithérapie, elle est ostracisée par son entourage. Le VIH fait encore peur et elle a perdu tout contact avec sa fille et sa petite-fille.

Camille Ouellet (Rocket Lavoie/ Le Quotidien)

Me Nicolas Gagnon, de l’Aide juridique, avait demandé une peine de deux ans moins un jour pour son client afin qu’il soit éligible à une sentence dans la communauté, en invoquant le fait que criminaliser davantage ne pas déclarer être porteur même si notre quantité de virus dans le sang est indétectable pourrait inciter des gens à risque de ne plus se faire dépister, ce qui pourrait avoir pour effet d’augmenter sa transmission.

En poursuite, Me Nicole Ouellet avait demandé une peine de trois ans de pénitencier. Après la sentence, Me Gagnon avait annoncé son intention d’aller en appel.

Devant la Cour d’appel, Me Gagnon a dit que le juge Simard avait erré en droit en omettant de prendre en considération la négligence du médecin de famille de l’accusé comme facteur diminuant la responsabilité morale de l’accusé, car il aurait dû lui prescrire une médication dès son premier diagnostic pour diminuer sa charge virale et ainsi faire baisser le risque d’infection plutôt que d’attendre la confirmation par un médecin spécialiste. Il a ajouté que le juge avait fait une deuxième erreur en prononçant une peine inappropriée compte tenu des facteurs atténuants et aggravants.

Pour la Cour d’appel, le fait que le médecin n’ait pas prescrit très tôt une médication ne change rien à la responsabilité de l’accusé qui a pris la décision d’avoir une relation sexuelle non protégée alors qu’il se savait porteur du VIH. Selon la cour, l’infraction n’est pas la transmission du virus elle-même, bien que les conséquences puissent constituer un facteur aggravant, mais l’omission de révéler l’infection. La cour a estimé également que le juge avait bien tenu compte des facteurs aggravants et atténuants pour déterminer la sentence et elle a donc rejeté l’appel.