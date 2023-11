La prison pour un couple de cambrioleurs

À l’automne 2022 et à l’hiver 2023, ils ont été très actifs à Alma et Saint-Nazaire pour voler des outils, du cuivre et des jouets. Ils affectionnaient particulièrement l’entreprise Polycor de Saint-Nazaire qu’ils ont visitée à quatre reprises le 1er octobre 2022, ainsi que le 18 février, le 4 mars et le 18 mars 2023 pour y voler des outils, du fil à souder, du fil de cuivre et du linge.

À chaque fois, les caméras de surveillance ont observé la silhouette claudicante de Frédéric Gagnon vêtu de vêtements sombres s’introduire par effraction dans l’entrepôt pour y voler de la marchandise. Une fois, il était revenu en motoneige vêtu d’une veste munie de barres réfléchissantes qu’il y avait déjà volée. On l’a vu aussi une fois en compagnie de Mme Normandeau et de leur chien labrador noir.

Le 18 mars, ils avaient été surpris par un employé qui avait vu le couple accompagné de son chien en train de dérouler du fil de cuivre. Reconnaissant les silhouettes qu’il avait déjà vues sur les caméras, il avait appelé les policiers de la Sûreté du Québec qui ont fini par intercepter leur Honda Civic grise 2006 dans laquelle ils ont trouvé le manteau fluo, des outils de cambriolage et du fil de cuivre. Frédéric Gagnon leur avait fait des aveux.

Même si l’arrestation a mis un terme à leurs expéditions à Saint-Nazaire, le couple et son chien noir ont été revus le 20 avril par un agent de sécurité à l’Écocentre d’Alma situé dans le secteur Delisle, en train de voler des enjoliveurs et une planche à neige. L’agent de sécurité reconnaît Frédéric Gagnon sur la photo que lui montrent les policiers. Celui-ci les surprend à nouveau le lendemain en compagnie d’une troisième complice et les policiers arrivent à temps pour les rattraper et les arrêter alors qu’ils s’enfuient à pied en emportant d’autres objets, notamment des jouets. Frédéric Gagnon avoue qu’il les vend sur Marketplace pour se faire de l’argent.

Le 11 juillet, les policiers reçoivent un appel pour les aviser de la présence de suspects dans les locaux désaffectés de l’atelier de travail CEDAP. En arrivant, ils voient Frédéric Gagnon avec du fil de cuivre et des pinces monseigneur dans les mains. Il leur dit qu’il a l’autorisation et les policiers procèdent à son arrestation après avoir confirmé que l’information est fausse. Cathy Normandeau l’attendait dans un véhicule et donne une fausse identité aux policiers, car selon leurs conditions de remise en liberté, les deux n’ont pas le droit de communiquer. Les policiers trouvent aussi des méthamphétamines sur elle.

Le 8 août, un responsable chez Isofor construction constate le vol de 30 000 $ d’outils dans une remorque stationnée sur la route 169 à Métabetchouan. Les policiers remontent jusqu’à Frédéric Gagnon qui avoue les avoir volés et en avoir vendu une partie, mais ils sont récupérés. Enfin, après l’Écocentre d’Alma, Frédéric Gagnon se fait prendre, le 2 septembre, alors qu’il s’est introduit dans celui de La Tuque pendant que Cathy Normandeau l’attend dans le véhicule. Alors que le couple tente de fuir, les policiers découvrent une brouette pleine de marchandise abandonnée.

De la prison

Pour l’ensemble de ces dossiers sur lesquels il a plaidé coupable mercredi, Frédéric Gagnon a été condamné à six mois de prison de plus que les 84 jours de temps préventif purgé depuis le 4 octobre à la prison de Saint-Jérôme et il sera ensuite soumis à une ordonnance de probation de deux ans, dont une année avec suivi. À la demande de la défense, le juge Jean-François Poirier a demandé aux autorités carcérales qu’il puisse être transféré à l’établissement de détention d’Amos, car le couple a l’intention de refaire sa vie en Abitibi où madame s’est déjà installée.

Descendue de Malartic pour régler ses dossiers, Cathy Normandeau a plaidé coupable pour le vol du 25 mars chez Polycor, le vol du 20 avril à l’Écocentre d’Alma et la tentative de vol du lendemain au même endroit, ainsi que pour les événements du 11 juillet au CÉDAP d’Alma où elle a été accusée du vol de fil de cuivre, d’entrave à la justice pour avoir donné une fausse identité et de possession de méthamphétamines.

Elle a obtenu un sursis de sentence de quatre mois pendant lequel elle sera emprisonnée à son domicile 24 heures sur 24 les deux premiers mois puis soumise à un couvre-feu de 21h à 6h pour le reste de la période. Elle devra se soumettre à une évaluation pour détecter d’éventuels problèmes de toxicomanie.