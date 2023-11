Héma-Québec: la leçon de vie d’une fillette née à 1 livre et 6 onces

Elle regarde ses photos de bébés comme si de rien n’était, et puis une petite ombre traverse son regard de jeune fille.

«Je me dis que je me suis beaucoup battue.»

Nelly Langevin a reçu des dons de lait maternel, de plasma et de sang. (Amélie St-Yves)

Nelly Langevin est née à 25 semaines, le 30 septembre 2016. Sa maman, Cindy Côté, avait une jambe enflée et commençait une phlébite, ce qui provoquait de la tachycardie au bébé.

«Son coeur battait, puis arrêtait de battre...» se souvient le père, Patrick Langevin.

La césarienne d’urgence à l’hôpital Sainte-Justine a mis au monde une Nelly qui tenait dans une main, mais qui s’agrippait déjà au bout des ongles de son père. Les parents disent d’ailleurs qu’elle a toujours voulu vivre.

Le tout petit bébé a été hospitalisé pendant quatre mois, et pendant ce temps, a été opéré au coeur et aux yeux.

La première opération au coeur n’a pas bien fonctionné, et il y a eu hémorragie interne.

«C’était la panique au bloc opératoire. Elle a eu du plasma, elle a eu du sang pour compenser ce qu’elle perdait», raconte le grand-père Paul Langevin, qui a complété son 100e don à Héma-Québec, et qui est maintenant le président de l’Association de bénévoles du don de sang pour Héma-Québec.

Le grand-père de Nelly avait déjà fait des dons dans le passé, mais l’arrivée de sa petite-fille a eu un impact sur son implication.

«Ça m’a sensibilisé encore plus, depuis ce temps-là.»

Nelly Langevin et son grand-père Paul Langevin. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Merci

La famille Langevin n’a qu’un seul mot à dire pour célébrer le 10e anniversaire du centre Plasmavie de Trois-Rivières, souligné le jeudi 30 novembre. Un «merci» bien senti, qui prend tout son sens à écouter l’histoire de la petite fille.

«Pas de plasma, je pense que ma petite fille n’était pas là», dit le père.

Le sang, le plasma et le lait maternel sont synonymes de vie pour la maman.

«Ça te sensibilise, et c’est comme si tu avais un attachement encore plus grand pour cette cause-là. C’est sûr et certain», rappelle Cindy Côté.

Maintenant, la jeune Nelly est une petite boule d’énergie qui affectionne le chanteur français Michel Fugain.

«Chante, la vie, chante. Comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n’avait d’importance», chante-t-elle à l’auteure de ces lignes.

Chaud au coeur

Au Plasmavie de Trois-Rivières, les émotions montent à la vue de la petite fille qui chante, sur un écran de cellulaire.

«C’est très émouvant. C’est pour ça qu’on donne du plasma. Pour sauver des vies. Des vies d’enfants, des vies d’adultes», mentionne la donneuse Ginnette Simon.

«C’est des témoignages comme ça qui nous font dire qu’on continue, mais on a besoin. On a besoin de la population, on a besoin d’avoir au minimum 50 dons de plus par semaine», explique la superviseure Marie-Claude Bellemare.

L’employée Sarah Bergeron profite également de l’occasion pour lancer un appel à la population.

«C’est là qu’on voit qu’on peut vraiment changer la vie des gens. Autant pour cette petite fille que son entourage. C’est vraiment un privilège de partager la santé qu’on a. Ce n’est pas tout le monde qui a ce privilège-là. C’est concret. On a besoin de vous.»

«On fait le don, mais on ne sait pas combien ça va servir de fois, à qui, mais on le fait, c’est un don. Quand tu vois des jeunes, de même, malades, et qui aujourd’hui continuent à vivre parce que des dons ont été faits, c’est tant mieux. Et c’est le fun de la voir joviale de même», ajoute pour sa part Albert Demers, qui en est à son 140e don.

Un don de plasma se fait sur rendez-vous, et prend environ une heure, le temps de répondre à un questionnaire, de faire un don de quelques centaines de millilitres. Ensuite la centrifugeuse retourne au donneur les globules rouges et blancs, dans une solution aqueuse.

Le plasma est de couleur jaune et représente la partie liquide du sang dans lequel tout baigne. Il est surtout composé d’eau, mais est aussi riche en protéines comme les immunoglobulines, les facteurs de coagulation, l’albumine et le fibrinogène, selon Héma-Québec.