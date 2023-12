Avenir des services de santé gratuits et universels: «Les fusions, c’est la mort des réseaux publics»

C’est en pleine période de tourment, alors que Québec et le Front commun s’affrontent au fil de journées de grève et de périodes de négociation, que le ministre pousse pour faire adopter son projet à l’Assemblée nationale quitte à imposer le bâillon s’il y a de l’opposition.

En douce

«On se pose la question. Qui a donné le mandat au gouvernement de la CAQ de venir privatiser nos soins de santé et de services sociaux au Québec?», fulmine Pascal Bastarache, président du Conseil central du Coeur du Québec.

«On est en train de passer en douce un gros projet», fait-il remarquer et prévenant que cela «va changer à tout jamais le système de santé que l’on connaît : la gratuité, l’universalité des soins», dit-il.

Marie-Josée Hamelin, présidente du SPPSAM au CIUSSS MCQ, est dans le réseau depuis longtemps et rappelle que la tactique est connue. «La dernière réforme de Gaétan Barette qui avait donné lieu à la création des CISSS et CIUSSS s’est faite en même temps que la négociation du secteur public. On est dans le même pattern. Et M. Barette provenait de la CAQ» avant d’être chez les libéraux, rappelle-t-elle.

Absence de consensus

Le Conseil central du Coeur du Québec CSN dénonce l’absence évidente de consensus autour du projet de Loi 15.

«Depuis deux décennies, ce système subit des compressions budgétaires et un manque de financement. Dans la dernière réforme, les CISSS et les CIUSS, ça ne fonctionne pas et M. Dubé veut en rajouter une couche. On va nous emmener Santé Québec, un seul employeur panquébécois», déplore Marie-Josée Hamelin.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, tient à faire passer son projet de Loi 15 sur la réforme du système de santé et des services sociaux avant les Fêtes, quitte à imposer le bâillon. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«Il y a eu des consultations depuis l’automne 2022 avec des organisations syndicales, communautaires, des associations de médecins pour trouver des solutions. Rien de ces rencontres-là n’a été retenu dans le projet de Loi 15 qu’il nous propose pour le mois de décembre» déplore-t-elle.

Dans ce projet de Loi 15, on voit 225 fois le mot privé par rapport à 150 fois pour le mot public, dit-elle. «C’est la théorie du profit qui va entrer dans cette galère», prévient Mme Hamelin.

La mort du réseau public

Frédérick Beaulieu, président du SPBTPA du CIUSSS MCQ-CSN croit que «les fusions, c’est la mort des réseaux publics. C’est un signe que les réseaux publics sont dirigés par des gestionnaires qui sont déconnectés de la réalité et surtout déconnectés du plancher et de l’impact de leurs décisions», estime-t-il.

Les fusions qui ont donné lieu d’abord au CSSS puis au CIUSSS, explique Frédérick Beaulieu, ont fait en sorte que l’employeur est devenu trop gros, explique-t-il. «On est devenu loin des bénéficiaires, dit-il. Les employés sont devenus de moins en moins vus et reconnus. La structure de décideurs a déjà pris un écart avec le plancher. Les gestionnaires étaient moins présents, moins visibles», rappelle-t-il.

Image prise lors d'une manifestation contre la loi mammouth du ministre Dubé devant le parlement, jeudi. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Un Titanic

Avec le CIUSSS, analyse Frédérick Beaulieu, la machine est devenue encore plus grosse et le problème s’est aggravé. «On a des salariés complètement démobilisés. Certains ne savent même pas qui est leur gestionnaire. Ils ne l’ont jamais vu. Allez voir sur leur site web l’organigramme des décideurs. Il y en a trop. Je ne dis pas qu’ils sont mal intentionnés. Ils font leur possible pour que ça marche, mais ça ne marche pas. Le CIUSSS, c’est un Titanic. On voit l’iceberg qui s’en vient, mais que la chaîne de commandement réussisse à faire quelque chose pour tourner le bateau, c’est quasi impossible», estime-t-il.

«Santé Québec, j’appellerais ça une structure d’illuminés qui va être basée sur la Lune qui va envoyer des commandements par pigeon voyageur.» — Frédérick Beaulieu, président du SPBTPA du CIUSSS-MCQ - CSN

«Présentement au CIUSSS, il y a plus de départs que d’entrées. Les gens quittent le navire. Si le réseau public plante, c’est quoi la suite?», se demande Frédérick Beaulieu.

Gratuité refusée

Des centaines de modifications ont été faites au projet de Loi 15 et des centaines de demandes ont été refusées également, indique Pascal Bastarache. Parmi ces refus, dit-il, il y avait la demande «que Santé Québec priorise les établissements publics. C’est refusé. Que Santé Québec soit à but non lucratif. Encore refusé. Que tous les Québécois et Québécoises du Québec aient droit à la gratuité des services de santé prévus à la présente loi. Refusé. On se questionne sincèrement sur les intérêts de notre gouvernement», souligne-t-il.

D’où vient ce mandat?

«À quel moment, dans les élections, on nous a dit que si l’on votait pour la CAQ, on voterait pour un système de santé privé? Qu’on laisserait la place à des entreprises pour qu’elles fassent du profit sur notre dos?» questionne Pascal Bastarache.

Ce dernier se pose même des questions concernant le ministre lui-même. «Est-ce que Christian Dubé, qui est un homme d’affaires, est la bonne personne pour intervenir et agir et prendre des décisions qui demandent de l’humanité en santé et services sociaux? On ne parle pas d’une business», fait-il valoir.

Ce dernier rappelle que l’Alberta «avait fait sensiblement le même procédé, mais on voit que l’Alberta est en train de revenir en arrière», fait-il remarquer.