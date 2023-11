71 M$ en lots non réclamés chez Loto-Québec

Plusieurs Québécois ont oublié d’aller faire vérifier leur billet de loterie dans les cinq dernières années, selon une demande d’accès à l’information accessible sur le site de Loto-Québec.

Lors de la dernière année financière, Loto-Québec a versé 1,5 milliard $ en lots à plusieurs centaines de milliers de gagnants. Le montant aurait toutefois pu être bonifié de près de 17 millions $ si tous les acheteurs avaient collecté leur dû.

Année financière Total des montants non réclamés 2018-2019 9,2 M$ 2019-2020 10,9 M$ 2020-2021 21,1 M$ 2021-2022 11,1 M$ 2022-2023 16,9 M$

En 2022, un total de 107 lots de un million ou plus ont été versés à 84 gagnants. Dont le plus gros montant de l’histoire de Loto-Québec, soit 70 millions $ à un résident de la Montérégie.

Gagnants recherchés

Renaud Dugas, porte-parole pour la société d’État, souligne que plusieurs appels au public sont réalisés au cours de l’année. Il rappelle également qu’il est possible de vérifier son billet à la maison et pas seulement chez un détaillant.

Il est aussi possible de voir «l’état de réclamation des lots» de 100 000$ et plus sur le site de Loto-Québec.

«En ce moment, il y a deux lots de un million $ qui n’ont toujours pas été réclamés. Un dont le tirage était le 16 septembre, et l’autre, le 21 octobre. C’est du 6/49», rapporte-t-il.

Il y aurait donc deux millionnaires dans l’ignorance au Québec : un dans Lanaudière et un dans les Laurentides.

Ils ont maintenant un peu moins de dix mois avant l’échéance de leur lot, puisque «le délai de réclamation est de un an à partir de la date de tirage inscrite sur un billet ou de la date de mise en marché».

Renaud Dugas assure toutefois que ces montants «sont toujours remis l’année suivante sous forme de tirages spéciaux ou de lots bonis».