Un couple proposait de garder des enfants pour les agresser

Le procès de Julie Blackburn, 33 ans, s’est ouvert mercredi au palais de justice de Québec. Entre 2017 et 2021, l’accusée et son ex-conjoint, Guy Boutin, publiaient des annonces sur le web, notamment sur la plateforme Kijiji, pour offrir des services de gardiennage.

En 2018, Julie Blackburn a gardé une jeune fille de six ans à plusieurs reprises. Elle a pris onze photos d’elle nue, puis les a envoyées à Guy Boutin. Le couple avait l’intention d’agresser cette jeune fille, mais n’aurait pas eu le temps de le faire avant leur arrestation, allègue la poursuite.

Julie Blackburn est accusée de s’être entendue, par un moyen de télécommunication, avec Guy Boutin, dans le but de perpétrer une infraction à caractère sexuel à l’égard de plusieurs mineurs. À cette accusation, la résidente de Québec plaide non coupable.

Lors des prochaines étapes du procès, la défense plaidera que, sous l’influence de son conjoint, Julie Blackburn n’avait pas réellement l’intention d’agresser des enfants.

Des textos incriminants

Mercredi, le procureur de la couronne Louis-Philippe Desjardins a présenté en preuve des milliers de textos incriminants. Pendant plus de deux heures, des centaines de messages concernant les désirs sexuels de Julie Blackburn et de son conjoint ont été lus à voix haute dans la salle d’audience.

Au moins la moitié de leur contenu n’a pas pu être divulgué au public, puisque les termes utilisés constituaient en soi de la pornographie juvénile.

Dans les échanges, Julie Blackburn admet à plusieurs reprises que l’idée d’avoir une relation sexuelle avec un enfant «l’excite».

«Je n‘aurais pas dit non pour une chatte», confie-t-elle à son conjoint à un certain moment. Quand il lui demande l’âge qu’elle aimerait, elle répond «peu importe, je me serais amusée pour me changer les idées».

Complice ou manipulée ?

La stratégie du gardiennage revient souvent dans les textos. Lorsque Julie Blackburn dit à son conjoint être «en manque de sex», il lui répond qu’elle doit seulement trouver un endroit pour garder. Selon les messages, Julie aurait publié elle-même plusieurs annonces.

L’accusée démontre une certaine hésitation à quelques moments. «Ton plan...Je suis tannée d’en entendre parler et de me faire pousser», dit-elle à son conjoint.

Mais dans la plus grande partie des messages, Julie Blackburn semble être complice, selon la couronne. Elle explique même en détail comment elle procéderait pour agresser une jeune fille. «J’irais doucement. Une étape à la fois pour ne pas la brusquer», mentionne-t-elle à celui qui l’appelle «ma pédo préférée».

Bestialité

Julie Blackburn a plaidé coupable à un chef d’accusation de bestialité pour avoir commis des actes sexuels sur son chien.

La résidente de Québec a également plaidé coupable à des accusations de leurre informatique, production, possession et distribution de pornographie juvénile.

Elle sera de retour en cour vendredi matin.