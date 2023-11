Les grandes ambitions de Sushi Taxi

Depuis 2019, Mme Giguère dirige aussi la société À la bouffe, fondée par son père, André Giguère, qui possède plusieurs franchises de la chaîne Subway. «On a tous les restaurants Subway de Trois-Rivières, Shawinigan jusqu’à La Tuque», explique la jeune entrepreneure.

En 2021, elle rachète une première franchise de Sushi Taxi et la magie s’opère. «Je trouvais un peu que la direction du franchiseur était floue, elle n’était pas trop alignée. Il n’y avait pas de vitesse, il n’y avait pas d’énergie derrière la bannière, mais moi, j’ai toujours adoré le produit.»

«C’est une longue histoire d’amour. Je suis cliente depuis plus de 20 ans. Tous les dimanches, on y allait en famille à Trois-Rivières. J’ai commencé par acheter une station à Shawinigan et de là, j’ai eu envie d’acquérir la bannière. Ce que je veux maintenant, c’est d’en faire un fleuron québécois, la référence ultime dans le sushi», indique-t-elle.

Les deux mains sur le volant

Alors que la bannière Sushi Taxi n’était pas nécessairement en vente, Rosanne Giguère a déposé elle-même une offre d’achat pour l’ensemble de la chaîne et en avril 2022, c’était officiel, elle en prenait le plein contrôle. Elle transfère ainsi le siège social de l’entreprise à Trois-Rivières quelques mois plus tard et s’attaque à l’image de la compagnie.

«On voulait moderniser toute l’image de marque. Si vous avez vu notre site web, récemment, il s’est refait une beauté. On a une nouvelle direction artistique. On a fait tout le design intérieur de nos restaurants. […] Avec nos nouvelles couleurs, c’est aéré, c’est audacieux, c’est frais», poursuit la femme d’affaires. Le jaune, le mauve, le vert et le bleu ornent désormais la décoration des différentes franchises et de l’emballage des produits.

La femme d'affaires trifluvienne Rosanne Giguère. (Fournie/Fournie)

Malgré sa métamorphose, les obstacles pourraient être nombreux pour Sushi Taxi dans sa quête vers l’obtention d’une centaine de succursales : crise du coût de la vie, compétition féroce dans l’industrie, télétravail, etc. Néanmoins, l’entreprise prépare déjà l’ouverture de deux autres restaurants-comptoirs avant février 2024 du côté de Sainte-Thérèse dans les Laurentides et de Jonquière au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avec ces changements, Rosanne Giguère affirme maintenant être mieux armée pour la création de nouvelles franchises, qui devraient s’échelonner à une vingtaine par année pour l’atteinte de son objectif. Elle n’entend cependant pas modifier les recettes des sushis qui font la renommée de la chaîne, à son avis.

«On n’est pas trop un grab-and-go, en tout respect, on n’est pas en boîtes de plastique à prendre sur nos genoux. On est plus un repas, une gâterie du jeudi, du vendredi, du dimanche soir, un lunch entre collègues de travail le midi, une soirée de filles. Je pense qu’on a un créneau qui est propre à nous et qui nous permet d’avoir de l’espace dans le domaine concurrentiel des sushis.»

«Toutes les régions de plus de 35 000 habitants, ce sont les marchés qu’on recherche. On cherche évidemment des franchisés qui sont passionnés de sushis, qui sont passionnés d’entrepreneuriat et qui ont envie d’embarquer dans l’aventure avec nous», signale la Trifluvienne.