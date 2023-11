«Le cégep fait partie de mon ADN»

Vincent Larose deviendra directeur général le 8 janvier prochain, prenant ainsi le relais d’Yvan O’Connor.

«Le cégep a toujours fait partie de mon ADN», indique l’homme de 47 ans en entrevue.

D’abord enseignant en techniques administratives au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, où son père enseignait toujours la philosophie, il a occupé divers postes au collège de sa ville natale avant de devenir directeur des études à celui de Granby, en 2019.

Il dit s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur en poursuivant les projets entamés, notamment la construction d’un Institut technologique et de plateaux sportifs supplémentaires.

Une projection de ce à quoi ressemblera le futur Institut technologique du Cégep de Granby, jouxté au Centre Notre-Dame.

M. Larose souhaite également développer de nouveaux programmes et améliorer les taux de réussite des élèves.

«On a toujours des enjeux de réussite et les besoins des étudiants sont de plus en plus diversifiés.»

Ceux-ci sont plus anxieux qu’avant, une réalité présente partout. C’est d’ailleurs dans cette optique que le Cégep de Granby a multiplié les activités qui permettent d’accueillir et de rasséréner ses élèves.

La marche entre le secondaire et le cégep est toujours haute, rappelle le futur directeur général, et la première session, cruciale dans leur parcours.

Horaire modifié

Un parcours affecté ces jours-ci par des journées de grève: le Cégep a d’ailleurs modifié son horaire afin que les cours ne débordent pas dans le temps des Fêtes, dit Vincent Larose.

Mais puisque cinq autres journées de débrayage ont été annoncées dans la semaine du 8 décembre, cet horaire est sujet à être changé.

«C’est un jeu de casse-tête, mais on fait tout en notre possible pour finir avant le temps des Fêtes.»

De façon globale, Vincent Larose souhaite que «les élèves aient une belle expérience et que le Cégep, cette période charnière, fasse une différence dans leur vie».

Par communiqué, le CA du Cégep de Granby a mentionné que «les expériences professionnelles de M. Larose alliées à sa formation en administration, ses compétences de gestionnaire en enseignement supérieur et sa vision humaine de l’organisation lui permettent de comprendre les défis et les enjeux et de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt de la communauté collégiale».