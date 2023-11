L’approche des fêtes rendrait plus heureux au travail

Il est où le bonheur, dit la chanson? Il est dans l’anticipation des fêtes de fin d’année. Dévoilé mercredi, l’Indice mensuel de bonheur au travail* d’ADP Canada démontre une augmentation dans le bonheur des travailleurs au pays ce mois-ci.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette légère hausse, selon ADP Canada, qui collecte les données de façon mensuelle.

«Comme nous avons pu le remarquer au fil de l’année, les changements de saison peuvent influencer les niveaux de bonheur», constate Shawna Gee, directrice du marketing d’ADP Canada.

Ainsi, il n’y a pas que les enfants qui sentent l’excitation monter à l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année. Les plus grands également.

Selon cet indice, les travailleurs québécois seraient les plus heureux au pays. Affichant un taux de 7 sur 10, le Québec reprend donc le titre de la région la plus heureuse, tout juste devant la Colombie-Britannique (6,9/10).

La moyenne nationale pour le mois de novembre 2023 se situe à 6,8/10, soit une augmentation de 0,1 point comparativement au mois d’octobre.

L’enquête indique aussi que 47 % des travailleurs au pays expriment une satisfaction dans leur rôle et leurs responsabilités présentes. La principale raison est qu’ils trouvent un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec un score de 7,0/10 : la seule autre période où ce score avait enregistré un résultat aussi élevé était au mois d’août de cette année.

Qui sont les plus heureux au travail? Sans contredit les baby-boomers.

Pour le neuvième mois consécutif, les travailleurs de 59 ans et plus sont les plus nombreux à exprimer leur satisfaction professionnelle, avec un indice plus élevé que celui de leurs collègues plus jeunes.