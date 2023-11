Acheter un chalet coûtera encore plus cher l’an prochain

L’année 2023 n’a pas été de tout repos pour les acheteurs immobiliers. Et surtout pour ceux désirant acquérir une maison secondaire «dans les marchés alpins».

Industrie «résiliente» selon Royal LePage, les propriétés récréatives d’hiver subissent toujours les contrecoups des taux d’intérêt élevés et de la baisse du pouvoir d’achat de la population.

Depuis janvier dernier, le prix médian des chalets a augmenté de 7,8 % pour atteindre plus d’un demi-million de dollars dans la province.

Et si moins sévère, la tendance semble se maintenir pour l’an prochain.

«Le prix d’une maison unifamiliale détachée dans les marchés alpins de la province demeurera légèrement à la hausse, augmentant de 1,8 % pour atteindre 510 629 $ au cours des 12 prochains mois, tandis que le contexte de taux d’intérêt et de coût de la vie plus élevé refroidit la demande», résume le rapport de Royal LePage.

Fonte des prix à Québec

La région de Québec fait toutefois bande à part, ou presque.

Les secteurs du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham-et-Tewkesbury pourraient voir le prix médian de leurs propriétés récréatives baisser de plusieurs milliers de dollars.

Dans les villes de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Joachim, le prix médian d’une maison unifamiliale a augmenté de 1,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 290 000 $, tandis que les ventes ont reculé de 24,6 %, en 2023.

L’an prochain, ces résidences de villégiatures verront plutôt leur prix diminuer de 4%, selon Marc Bonenfant, courtier immobilier agréé, Royal LePage Inter-Québec.

En plus des coûts d’emprunts plus élevés qui continueront «d’alourdir le portefeuille des acheteurs», il ajoute que les récentes mises à jour dans l’encadrement de la location à court terme du projet de loi 67 «pourraient d’une part refroidir les ventes dans les secteurs qui ne la permettent plus, mais d’autre part, stimuler les prix à la hausse dans les zones où elle est toujours permise».

Toutefois, plusieurs municipalités comme Stoneham-et-Tewkesbury ont «durci leurs règlements concernant la location à court terme afin de restreindre les abus et limiter les secteurs où elle est permise, réduisant ainsi les occasions pour certains acheteurs à la recherche d’un investissement», explique Royal LePage.

Ce secteur a notamment vu l’an dernier le prix des résidences secondaires fondre de 3,9% pour atteindre 457 000$. Les ventes ont quant à elles gonflé de 10%.

«Les marchés immobiliers à proximité de Stoneham/Lac-Beauport demeurent très populaires auprès des jeunes ménages à la recherche d’une propriété de loisirs pour profiter des pistes les soirs et les fins de semaine», fait valoir Marc Bonenfant.

La municipalité, qui peut entre autres compter sur deux centres de ski, enregistrera une nouvelle baisse de 3% l’an prochain, selon Royal LePage.

Plus cher à Charlevoix

L’histoire est tout autre pour les propriétés près du Massif de Charlevoix.

De Baie-Saint-Paul à L’Isle-aux-Coudres, la valeur des chalets augmentera de 3%, après avoir bondit de 21,8% en 2023. Soit une valeur médiane de 398 000$.

Les ventes ont également reculé de 28,3%.

Selon Denis Lavoie, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Royal LePage Blanc & Noir, «la venue de promoteurs immobiliers dans la région devrait toutefois pousser l’inventaire à la hausse au cours de l’année à venir, ce qui viendra adoucir l’appréciation des prix».