Un homme abattu par les policiers à Chicoutimi : le BEI enquête

Vers 10h10 mardi, un vaste périmètre de sécurité a été érigé sur la rue des Hospitalières, entre les rues Sydenham et Chabanel, près de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

La victime a été abattu en pleine rue, mardi matin. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

En fin d’avant-midi, le Service de police de Saguenay (SPS) a confirmé que l’opération découle d’une situation impliquant ses agents. Aucun autre commentaire n’a pu être émis étant donné que l’enquête relève maintenant du BEI.

Une vidéo, tournée par des résidents du secteur, circule présentement sur les réseaux sociaux et montre en effet un homme, torse nu, qui avance vers les policiers, armé d’un couteau, avant de courir vers eux. C’est à ce moment que les policiers ont ouvert le feu. Une altercation aurait eu lieu entre l’individu et un autre homme, dans un appartement du secteur, et c’est pourquoi les policiers auraient été appelés sur les lieux. Il n’a pas été possible de se faire confirmer cette information.

Le Service de police de Saguenay n'a émis aucun commentaire étant donné que l'enquête a été confiée au BEI. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

En mêlée de presse à Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a dit avoir «vu les images. Je ne ferai pas plus de commentaires. Le BEI va enquêter sur cette histoire». Rappelons que le BEI est appelé lorsqu’une personne est blessée gravement ou tuée lors d’une opération policière.

La victime serait un étudiant étranger, mais l'UQAC n'a pas confirmé l'information. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Selon des informations obtenues par Le Quotidien, la victime serait un étudiant étranger de l’UQAC. «Nous n’avons aucune information à cet effet. Nous sommes en communication avec les policiers, mais ceux-ci ne nous donnent pas encore d’info quant à l’identité de la personne. En parallèle, nous mobilisons quand même notre service aux étudiants pour offrir l’aide nécessaire au besoin comme la situation est vraiment à proximité de l’UQAC » a répondu la porte-parole de l’université, Marie-Karlynn Laflamme, dans un échange de courriel.

Au moment d’écrire ces lignes, en milieu d’après-midi mardi, le BEI était toujours attendu sur les lieux.