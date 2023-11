Plus de journées gratuites dans les parcs de la SÉPAQ cet hiver

L’hiver dernier, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) a compilé 57 100 entrées gratuites dans sa vingtaine de parcs nationaux à travers le Québec.

Le fruit d’une nouvelle campagne d’accès gratuit offert deux journées par semaine sur une période de 12 semaines, de la fin décembre 2022 à la mi-mars 2023.

Lors de ces journées gratuites, la fréquentation des parcs a bondi de 134 % en moyenne.

Pour l’hiver qui s’installe, le gouvernement Legault veut poursuivre sur cette lancée en élargissant l’offre de gratuité.

L’entrée dans les parcs nationaux de la SÉPAQ sera gratuite une journée de plus par semaine et sur une période plus longue au cours de la saison froide 2023-2024.