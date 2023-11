Les gens d’affaires invités à se mobiliser pour la filière batterie: «Soyez prêts»

Plus de 200 personnes de la communauté d'affaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec étaient sur place. (Sébastien Lacroix/Le Nouvelliste)

Un événement qui a suscité un grand intérêt, alors que plus de 200 personnes issues de la communauté d’affaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’étaient réunies dans le cadre d’un déjeuner-conférence pour entendre le patron d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, faire le point sur les investissements attendus.

D’entrée de jeu, celui-ci a indiqué qu’il y a encore pour 3 ou 4 milliards $ d’investissements qui doivent être annoncés d’ici quelques mois à Bécancour. Ceci porterait le total des investissements de la filière batterie au Québec à 15 milliards $, et ce, sans le projet de BASF qui semble plus que jamais au point mort.

En plus de Ford et GM-Posco qui sont déjà en cours, on compte le projet de Nemaska Lithium qui a déjà commencé à lever de terre, mais qui n’a pas encore été annoncé. À cela s’ajoute le projet de Nouveau Monde Graphite qui a passé en mode préconstruction il y a quelques semaines. Vale et Euro Maganese doivent compléter le portrait.

Guy LeBlanc a également ajouté qu’il y a un potentiel pour 10 à 15 milliards $ d’investissements supplémentaires au cours des prochaines années. Ceux-ci devraient essentiellement servir pour des projets d’agrandissement ou d’augmentation de la capacité des usines déjà annoncées.

«Soyez prêts»

Lors du panel, le journaliste retraité Marc Rochette – qui a couvert de nombreuses annonces qui n’ont pas toujours abouti dans le parc industriel et portuaire de Bécancour durant sa carrière au Nouvelliste – a posé quelques questions aux différents intervenants s’intéressant notamment aux retombées régionales.

Le journaliste Marc Rochette a posé des questions aux intervenants d'Investissement Québec et de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. (Sébastien Lacroix/Le Nouvelliste)

Faisant écho aux questions des gens d’affaires, il a demandé au PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, pourquoi ne pas imposer aux donneurs d’ordre de faire affaire avec des sous-traitants locaux.

Celui-ci a répondu que le gouvernement n’en ressentait pas le besoin étant donné que la raison pour laquelle les entreprises venaient s’établir au Québec était de profiter de l’écosystème déjà en place.

«C’est comme mettre des bretelles avec une ceinture» a-t-il illustré, indiquant, à titre d’exemple, que Pomerleau a déjà donné 90% des contrats de GM-Posco (Ultium CAM) à des fournisseurs québécois, dont la moitié à des entreprises de la région.

Investissement Québec souhaite en fait être un catalyseur pour créer des liens entre les entreprises de la région et du Québec auprès de différents donneurs d’ordre, a-t-on indiqué.

Différentes activités seront organisées afin de permettre aux entrepreneurs de s’informer de leurs besoins, mais Investissement Québec a également une équipe qui est dédiée à faire du maillage pour trouver des équipements ou des matériaux auprès des fournisseurs locaux aux usines en construction. Le même genre de travail doit également être fait lors de la période d’exploitation des usines qui commencera en 2025 ou en 2026 pour combler les différents besoins chez des entreprises de la région.

La directrice régionale du Centre-du-Québec et de la Mauricie d’Investissement Québec, Nathalie Desjardins, a indiqué que l’équipe est en train d’établir une cartographie des fournisseurs locaux pour faire des maillages le temps venu.

Stéphane Drouin, le vice-président, achat québécois et développement économique chez Investissement Québec a invité les gens d’affaires de la région à se mettre à niveau, à détenir les certifications requises et à s’assurer d’avoir la capacité de production nécessaire. «Soyez prêts. Préparez-vous», a-t-il lancé.

«Si vous n’êtes pas à ce niveau-là, ils ne baisseront pas la barre pour vous, a-t-il précisé. Si vous attendez qu’on vous mette ça dans les mains, tout cuit, ça ne fonctionnera pas.» — Stéphane Drouin

De 2500 à 3000 emplois directs

La question de la main-d’oeuvre a aussi retenu l’attention, alors qu’on s’attend à ce que 2500 à 3000 emplois directs soient créés à Bécancour lorsque les usines de la filière batterie seront en opération.

Déjà, un portrait a été réalisé afin de cerner les besoins de main-d’oeuvre en termes de volume, mais aussi de professions qui seront recherchées. «Ce sont des profils similaires et ce sont des profils similaires à ce que [les usines actuelles] ont déjà besoin», a admis Mia Homsy, vice-présidente, main-d’œuvre et intelligence d’affaires, chez Investissement Québec.

«C’est du manufacturier. Ce sont des opérateurs de machinerie, des électromécaniciens, des techniciens, des gens pour faire de la maintenance, a-t-elle mentionné. Il faut le regarder plus large et se demander comment aller chercher ces gens-là, sans aller tout les chercher chez le voisin.»

«Il ne faut pas faire semblant que ce ne sera pas un défi. Ce sont des profils déjà sous pression. La démographie fait en sorte que le marché du travail va rester tendu. C’est pour ça qu’il faut créer un engouement et faire les choses différemment.» — Mia Homsy, vice-présidente, main-d’œuvre et intelligence d’affaires, Investissement Québec.

Celle-ci a ajouté qu’Investissement Québec travaille avec les différents ministères pour coordonner les priorités en immigration et en éducation, notamment, afin de répondre aux besoins de la filière batterie.

Mia Homsy a ajouté que les besoins en matière de formation sont aussi coordonnés avec les établissements d’enseignement de la région qui a formé un consortium pour se mobiliser.

Elle a également plaidé pour l’école de la batterie que le milieu réclame à Bécancour pour former la main-d’oeuvre et faire de la formation continue dans le domaine. «Ce serait une révolution», a-t-elle soutenu, rappelant que la collaboration de l’industrie sera nécessaire.