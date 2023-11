Le sort de trois accusés d’un viol collectif bientôt entre les mains du jury

Le jury réuni au palais de justice de Granby doit délibérer à partir de mercredi. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Les avocats au procès des trois hommes de Granby ont livré leurs plaidoiries finales, lundi.

Pour la Couronne, il ne fait aucun doute que la plaignante aujourd’hui âgée de 32 ans a vécu les expériences traumatisantes qu’elle a décrites, et ce, même si son témoignage était parsemé de trous de mémoire.

«L’ensemble de la preuve converge vers l’évidence : elle a été agressée sexuellement», a déclaré Me Valérie Simard-Croteau au jury.

Me Valérie Simard-Croteau (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Son état d’intoxication explique les omissions dans ses souvenirs, a dit la procureure, tout en reconnaissant que la preuve d’une drogue ingérée à son insu était circonstancielle. Au moment des tests médicaux, il n’en avait plus trace dans son organisme.

Mais le déroulement de la soirée parle de lui-même, estime la procureure. Après une courte absence à la fête, la plaignante a repris un verre déjà entamé et son état s’est rapidement dégradé.

Or, elle avait l’habitude, à l’époque, de boire copieusement.

«Elle n’était clairement pas en état d’avoir consenti, a dit Me Simard-Croteau. Ce qui lui est arrivé n’aurait jamais dû lui arriver.»

Les accusés Nilson Lozano-Lozada, Naeem Rasouli et James Suarez Cabrera.

La poursuite a également attaqué les versions des accusés. À son avis, elles sont incompatibles avec la preuve. Comment peuvent-ils alléguer avec la présumée victime était consentante alors qu’elle les a confrontés le lendemain?

Pourquoi se serait-elle jetée sur l’un d’eux alors qu’elle le connaissait à peine? Pourquoi aurait-elle gardé ses vêtements tout au long des relations?

Et comment deux des accusés n’ont-ils jamais eu connaissance qu’elle avait vomi?

Me Valérie Simard-Croteau a aussi rappelé que l’ADN de deux des accusés avait été retrouvé sur les sous-vêtements de la plaignante.

L’absence de traces laissées par Naeem Rasouli, qui l’aurait pénétrée avec ses doigts, ne l’innocente en rien, a-t-elle ajouté.

«Ils l’ont traitée en objet toute la soirée.»

Elle «avait du fun»

La défense, au contraire, affirme que la preuve est nettement insuffisante pour trouver les accusés coupables.

Me Robert Jodoin (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Représentant M. Rasouli, Me Robert Jodoin a souligné que la plaignante avait fait sept déclarations «toutes différentes» et que son comportement ce soir-là était plutôt celui d’une femme qui «avait du fun» et recherchait le plaisir.

Elle avait également la possibilité de s’échapper, ce qu’elle n’a pas fait.

Il n’y a non plus «pas un iota de preuve» qu’elle ait été droguée à son insu, a dit Me Jodoin. Son état illustrait plutôt «la progression normale d’une personne sous l’effet de l’alcool».

Quant aux black outs exprimés par la présumée victime, mais niés par les accusés, ils font «curieusement» relâche aux moments où elle peut les incriminer.

L’avocat a appelé le jury à faire appel à «leur gros bon sens et non pas à l’imaginaire ou à la probabilité».

Me Julie Lepage (Alain Dion/La Voix de l'Est)

«Vous ne pouvez conclure que parce qu’elle n’a pas de souvenirs, elle n’a pas consenti», a mentionné de son côté Me Julie Lepage, qui défend James Suarez Cabrera.

La plaignante a été «incapable de se souvenir des événements cruciaux et il ne vous appartient pas de combler les trous», a-t-elle ajouté.

Ses gémissements de plaisir - rapportés par deux des accusés – sont une preuve de son consentement, et rien ne prouve que les trois hommes se sont relayés pour l’agresser.

Et si elle a conservé ses vêtements, c’est qu’elle était «gênée».

«Comment prouver quelque chose qui n’est pas arrivé?», a demandé de son côté Me Anne Tétreault, qui représente Nilson Lozano-Lozada.

La version de la plaignante est «incomplète, parcellaire et parsemée d’absences, sauf quand il est question d’incriminer les trois accusés».

Me Anne Tétreault (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Me Tétreault a laissé entendre que la participation de celle-ci était «libre et éclairée», rappelant qu’elle avait adopté un comportement affectueux dès le début de la soirée, mais qu’elle a pu regretter le tout le lendemain.

«C’était participatif et consentant des deux côtés.»

Le juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, doit donner ses directives au jury mercredi, après quoi les quatre femmes et neuf hommes seront séquestrés jusqu’à l’obtention d’un verdict.