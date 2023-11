Honorés pour avoir sauvé un coureur: «On a redonné une deuxième vie à ce monsieur»

Même si le «reset» a eu lieu en 2019, Robert Bergeron demeure tout aussi émotif lorsqu’il raconte l’intervention de réanimation que lui et son ami Christian Hart ont effectuée auprès d’un trentenaire qui s’est effondré sous leurs yeux alors que les trois hommes prenaient part à un demi-marathon à Lévis. Cet acte de bienveillance vaut aux deux hommes d’être décorés de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. Ils ont reçu leur médaille lundi en fin d’après-midi des mains du député de Maskinongé, Simon Allaire.

Le 5 mai 2019, Robert Bergeron et Christian Hart ont rapidement réagi lorsqu’ils ont vu ce jeune coureur perdre l’équilibre et chuter face contre terre sans jamais avoir le réflexe de se protéger avec ses mains. Ils ont prêté secours au coureur inerte en compagnie de deux autres participants du demi-marathon, un pompier et une médecin.

Les manoeuvres de réanimation ont été couronnées de succès: non seulement le coureur a eu la vie sauve, mais il n’a gardé aucune séquelle de sa mésaventure et il aurait même repris la course.

«La personne était en arrêt cardiorespiratoire. Ça a été long. On l’a défibrillée trois fois avant que le cœur reparte.» — Robert Bergeron

Amis et partenaires de course depuis des années, Christian Hart et Robert Bergeron ne s’attendaient pas à recevoir une médaille pour leur bon coup.

«Ça nous fait plaisir de recevoir cette médaille. On ne fait pas ça pour ça. Mais on est bien contents que ce soit souligné», déclare M. Hart, un citoyen du secteur de Trois-Rivières-Ouest, encore remué de toute cette aventure lorsqu’il aborde le sujet.

Les deux hommes ont pu intervenir rapidement et efficacement, étant donné qu’ils ont été formés pour la réanimation cardiorespiratoire. C’est en grande partie pour promouvoir la formation de RCR que messieurs Bergeron et Hart avaient accepté de raconter leur histoire à ma collègue Isabelle Légaré, il y a quatre ans.

Les années ont passé, mais le discours est le même: suivre une formation de RCR est toujours aussi pertinent.

«C’est important. Ça sauve des vies. On sait exactement quoi faire et comment.» — Christian Hart

«Si on n’avait pas eu cette formation, on aurait eu un cadavre au lieu d’une personne vivante», mentionne M. Bergeron, qui habite le secteur Cap-de-la-Madeleine.

C’est d’ailleurs pour promouvoir cette formation que Guylaine Roux, conjointe de M. Hart, a pris l’initiative de contacter le bureau du député de Maskinongé pour discuter de la possibilité d’honorer les deux hommes.

«Chaque année, quand arrive la date de l’événement, je vois mon conjoint en parler avec émotions. J’avais envie d’une reconnaissance officielle. Et je trouve que c’est important de souligner leur geste: les gens ne sont pas assez sensibilisés à suivre des cours de RCR. La plupart des cours se font en milieu de travail et ça ne touche pas à assez de gens. On ne sait jamais qui on va aider un jour. La formation devrait être accessible sans frais. On peut sauver des vies. Grâce à la formation de RCR, deux gars ont sauvé la vie d’un homme», souligne Mme Roux, en ajoutant que son but sera atteint si un seul lecteur ou une seule lectrice de cet article décide par la suite de suivre une formation de RCR.

Reconnaissant que cette histoire a passé sous le radar depuis 2019, Simon Allaire tenait à honorer les deux hommes dès que la conjointe de M. Hart a contacté son bureau il y a quelques semaines.

«Ils ont sauvé une vie. La médaille, c’est pour les remercier de façon significative. La remise de la médaille de l’Assemblée nationale, c’est une image forte. C’est moi qui la remets, mais c’est comme si les 124 autres députés se joignaient à moi pour souligner ce qu’ils ont fait.»

Christian Hart et Robert Bergeron n’ont pas de contact avec le coureur secouru. Les trois devaient se revoir à la même course de Lévis au printemps 2020, mais les plans ont été changés à cause de la COVID-19.

Si la course à trois n’a pu se matérialiser, Christian Hart et Robert Bergeron continuent de courir ensemble. Pas plus tard que dimanche, les deux ont enfilé leurs espadrilles pour courir. Ils ont reparlé de l’événement de 2019, toujours avec émotions.

«Tenir la vie de quelqu’un entre tes mains, c’est quelque chose», témoigne Christian Hart.