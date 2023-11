Un ex-motard de 57 ans abattu à Charlesbourg

Vers 6h35, un transport ambulancier a été demandé pour un homme de 57 ans gravement blessé sur l’avenue des Orioles, dans le secteur de Charlesbourg. Selon les informations du Soleil, il s’agit de Michel Guérin. L’homme a été trouvé au sol à l’extérieur de la résidence, devant son garage, avant d’être transporté vers un centre hospitalier pour des blessures graves mettant sa vie en danger.

À leur arrivée sur place, «les policiers ont constaté que c’est un événement de nature criminelle», indique Pierre-Olivier Lévesque, porte-parole du Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

Les policiers du SPVQ ont érigé un important périmètre de sécurité autour de la résidence. Un poste de commandement mobile a été déployé sur l’avenue des Orioles. Le maître-chien, les enquêteurs du Module des crimes majeurs et l’Unité d’identification judiciaire ont été appelés sur place pour contribuer à l’enquête. Les enquêteurs recherchent activement un ou plusieurs suspects.

La victime serait très connue des milieux criminels. (Collaboration spéciale Steve Jolicoeur)

Lié au crime organisé

Selon les informations du Soleil, la victime, Michel Guérin, est liée au crime organisé. Michel Guérin était propriétaire du gym Univers fitness, aux Galeries Charlesbourg. Il avait un lourd passé criminel en tant qu’ex-chef des Mercenaires, un groupe criminel lié aux Hells Angels et aurait gardé une influence dans la région de Québec.

Michel Guérin aurait été abattu devant son domicile, lundi matin. (Michel Guérin/Facebook)

L’ex-motard a plusieurs antécédents judiciaires. En 2006, Michel Guérin avait été condamné au terme de l’opération Despote pour avoir été à la tête d’un autre réseau de trafic de stupéfiants. Un agent civil d’infiltration avait permis aux policiers de parvenir à leurs fins. Le réseau que Guérin dirigeait à l’époque pouvait transiger environ 20 kilos de cocaïne par mois avec un profit de quelque 17 000 $ par kilo. Il avait été condamné à une peine de 12 ans de pénitencier. Entre 1997 et 2003, Michel Guérin avait alors déjà purgé une longue peine aux États-Unis pour des accusations similaires.

Il a profité d’une libération totale en août 2011, mais pour reprendre la direction des cellules quelques mois plus tard, car il ne respectait pas certaines conditions de sa libération conditionnelle. Il a également été condamné pour une affaire de recel en mai 2013.

En 2014, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a remis l’homme de 47 ans en liberté malgré les risques de récidive «élevés» de voir Guérin retomber dans le trafic de stupéfiants. Derrière les barreaux, il avait continué de fréquenter des gens qui entretiennent des liens avec le crime organisé, dont les Hells Angels.

Un poste de commandement mobile, le maître-chien et le Service d'identité judiciaire ont été appelés en renfort. (Steve Jolicoeur/collaboration spéciale)

Des «avertissements»

Selon ce qu’a appris Le Soleil, Michel Guérin aurait été la cible de plusieurs «avertissements» dans les semaines précédent son meurtre.

Sur sa page Facebook, l’ex-motard indique être employé chez la compagnie Armoires PMM. Cette entreprise a été victime d’un incendie criminel le 18 novembre dernier.

L’entreprise s’est également vue révoquer son permis de la Régie du bâtiment du Québec en juillet 2022, qui reproche au propriétaire de l’entreprise de Québec d’avoir servi de prête-nom à Jean-Noël «Sarto» Lacroix, un homme d’affaires bien connu des autorités.

Jean-Noël Lacroix avait été reconnu coupable au fil du temps d’infractions pénales et criminelles importantes au sein d’entreprises du milieu de la construction. M. Lacroix avait été fait affaire avec le même collecteur de drogue et de dettes que Michel Guérin, selon un procès en 2012.

Un triste record

Il s’agirait de la septième enquête pour meurtre sur le territoire de Québec.

Jusqu’à présent, six meurtres ont déjà été commis à Québec depuis le début de l’année. De ce nombre, quatre se sont produits dans le quartier Limoilou. Les deux autres ont eu lieu dans les secteurs de Vanier et Beauport. Il s’agit d’un nombre record de meurtres pour la Capitale-Nationale. À titre comparatif, quatre homicides ont été commis par année en 2020, 2021 et 2022.

En avril, Gilles Gosselin a été battu à mort près de la Marina Saint-Roch. Deux suspects ont été arrêtés puis accusés de meurtre au premier degré et tentative de meurtre sur une autre victime : Zachary Jenkins-Verret, 22 ans, et Nathan Fréchette, 20 ans, doivent revenir devant les tribunaux en novembre.

Dans la nuit du 21 au 22 août, Ali Bolduc-Chouaibi, 23 ans, a été poignardé tout juste devant un immeuble à logements sur le chemin de la Canardière. Keven Labrie-Dubé, 33 ans, a été accusé du meurtre au deuxième degré.

Deux jours plus tard, Keven Plante-Ménard, 25 ans, a été tué par balles dans son appartement de Limoilou, près de l’hôpital l’Enfant-Jésus. Aucun suspect n’a été arrêté dans cette affaire.

Le 9 septembre, Alexandre Drolet est mort des suites de blessures causées par arme blanche. Liliane Hubert, 63 ans, a été accusée du meurtre au deuxième degré. L’événement est survenu dans une résidence de Limoilou.

Les restes du corps de Santiago Gaona ont été retrouvés à Québec le 16 septembre. François Bouchard a été accusé de meurtre, tandis que Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne ont été accusés de complicité après les faits. Les trois individus ont également été accusés d’outrage à un cadavre. Même s’il participe activement à l’enquête, le SPVQ ne compte pas cet homicide dans son bilan annuel, puisque la Sûreté du Québec (SQ) mène le dossier.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, Alain Charbonneau, 50 ans, a été violemment agressé dans une résidence du quartier Vanier. Un suspect de 28 ans, Elliot Kamoun, et un suspect de 37 ans, Daniel Genest, ont été arrêtés et accusés de meurtre au deuxième degré.

Le 25 octobre, Daphnée Jolivet, 19 ans, a été retrouvée poignardée dans son domicile. Un adolescent de 17 ans a été accusé du meurtre au premier degré. Selon la police de Québec, le suspect aurait agit seul.