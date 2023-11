Québec doit investir en transport interurbain, conclut l’IRIS

C’est que le déclin de cette forme de mobilité était déjà observable depuis des années, et ce, bien avant la pandémie. Les données recueillies par l’IRIS, couvrant la période de 1981 à aujourd’hui, le démontrent bien. Un peu partout au Québec, la tendance est la même: les entreprises privées responsables d’assurer les liaisons entre les municipalités éliminent les trajets les moins rentables. À titre d’exemple, la ligne express reliant autrefois Québec et Saguenay, qui totalisait 76 départs par semaine. Selon l’IRIS, le transport interurbain est désormais victime d’un cercle vicieux bien installé.

«Les politiques publiques de mobilité favorisent la voiture, ce qui diminue la demande pour les services de mobilité alternative, dont le transport interurbain par autocar. En retour, ça génère une diminution de l’offre, parce que perte de rentabilité pour les entreprises privées. Cette diminution de l’offre approfondit la dépendance de la population envers la voiture, et vous voyez le cercle vicieux», explique le chercheur Colin Pratte de l’IRIS.

Depuis les années 1980, il y a 7 fois moins de départs d'autocars interurbains au Québec (IRIS)

Pour l’organisme de recherche, la solution à cette décroissance passe inévitablement par une implication financière du gouvernement. L’IRIS met en évidence de nombreux exemples en Amérique du Nord, dont l’Oregon, où des fonds publics sont injectés pour combler les déficits des entreprises, dans le but de maintenir les liaisons par autocar. Plus près d’ici, en 2014, des municipalités se sont mobilisées afin de conserver la ligne reliant Trois-Rivières et La Tuque, alors que le transporteur Orléans Express n’arrivait plus à la rentabiliser.

«Les maires de La Tuque, Grand-Mère, et Shawinigan vont se concerter, et de concert avec le MTQ, vont boucler un modèle de financement public pour suppléer au départ d’Orléans Express. De sorte qu’aujourd’hui, la ligne a pu être maintenue par la mise sur pied d’une société de transport intermunicipale, subventionnée par des fonds publics récurrents.» — Colin Pratte, chercheur de l'IRIS

Cette façon de faire serait d’autant plus intéressante selon le chercheur, puisque l’investissement nécessaire serait somme toute plutôt mineur. «Pour la ligne Trois-Rivières—La Tuque, le MTQ y consacre en moyenne depuis 2015 plus ou moins 160 000$ pour la maintenir», précise-t-il. Actuellement, ce serait moins de 1% de l’enveloppe principale du programme d’aide au transport collectif du gouvernement qui est dédié au transport interurbain. L’augmentation de cette contribution pourrait non seulement assurer sa pérennité, mais il pourrait même générer certaines économies si l’on compare les coûts reliés à l’utilisation de l’automobile versus ceux liés à l’autocar.

Le chercheur de l'IRIS Colin Pratte , qui s'est penché sur l'état du système de transport interurbain au Québec, en compagnie de son collègue Bertrand Schepper. (IRIS)

«La voiture, ça coûte cher à la société. La Commission européenne a calculé que 1 km parcouru en voiture génère 28 fois plus de coûts que le même kilomètre parcouru en autobus. Pourquoi? Parce que la voiture fait des accidents, abîme les routes, crée de la congestion, perturbe les écosystèmes», explique M. Pratte.

Les régions grandes perdantes

Les régions plus éloignées des grands centres ressentiraient davantage les impacts de la diminution du transport interurbain. Encore là, la voiture serait au banc des accusés, le coût de son utilisation affectant davantage le revenu annuel des personnes y résidant.

«Chaque année, nous publions le revenu viable pour des ménages types dans chaque région du Québec. Nous arrivons toujours à la même conclusion: ça coûte plus cher de vivre en région, à cause des coûts de la mobilité et de la voiture», raconte le chercheur de l’IRIS. Selon lui, un investissement en transport interurbain pourrait donc pallier en partie cette forme d’iniquité.