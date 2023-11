L’intelligence artificielle doit être au service des personnes

Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif mondial et président des partenariats nationaux de transformation chez Microsoft, s’exprimait lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), lundi. (Yan Doublet/Le Soleil)

De plus en plus, cette application de l’informatique contemporaine sera de plus en plus utilisée dans le futur dans plusieurs domaines, soit en éducation, dans le milieu de la santé, etc.

«Il faut que l’IA soit aussi au service des enfants et des enseignants. On doit souligner que les enfants, ils utilisent déjà l’IA générative et ils vont s’en servir de plus en plus. De notre côté, on conçoit des copilotes [applications informatiques] qui vont aider à lancer des débats et à développer l’esprit critique de ces jeunes.» — Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif mondial et président des partenariats nationaux de transformation chez Microsoft

M. Courtois s’exprimait lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), lundi, dans la foulée de l’annonce par Microsoft d’un investissement de quelque 500 millions $US dans la région de Québec. Le géant de l’informatique compte construire quatre centres de données d’ici les deux prochaines années.

Ces infrastructures abriteront notamment un Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels. Il s’agit d’une initiative développée conjointement par KPMG et Microsoft Canada qui permettra la prévention de cyberattaques grâce à l’utilisation de l’IA.

«Les coûts associés aux cyberattaques dans le monde atteignent les 10 000 milliards $. C’est gigantesque!» a lancé M. Courtois lors de la conférence. «Les attaques et récupérations de mots de passe ont plus que quintuplé au cours des dernières années dans le cyberespace. On capte des milliers de milliards de signaux de cyberattaques.»

Le maire de Québec, Bruno Marchand, est ressorti de la conférence encouragé et heureux d’avoir discuté avec Jean-Philippe Courtois de Microsoft. «Une des rares personnes, il y en a 15 ou 20 dans le monde comme ça, avec lesquelles on peut discuter de ces enjeux-là pour une ville», a lancé le maire. (Yan Doublet/Le Soleil)

Des élus s’expriment

L’événement de lundi a attiré au moins quatre ministres du gouvernement du Québec et les maires de Québec et de Lévis. La vice-première ministre Geneviève Guilbault, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale Jonatan Julien étaient tous présents.

Bruno Marchand est ressorti de la conférence encouragé et heureux d’avoir discuté avec «une des rares personnes, il y en a 15 ou 20 dans le monde comme ça, avec lesquelles on peut discuter de ces enjeux-là pour une ville».

«Comment fait-on pour que les citoyens ne disent pas dans 10 ou 15 ans qu’on n’a pas pris les virages qu’il fallait prendre?» s’est interrogé le maire de Québec. Ce dernier voit l’application de l’IA dans plusieurs secteurs de l’administration municipale. «Oui, à plusieurs niveaux!» répond-il lorsqu’il a été interrogé sur le sujet.

«Ça peut être la réponse des citoyens par rapport aux demandes envers leur ville. Comment bien la diriger? Ça peut être par rapport aux enjeux liés au déneigement, à l’aménagement des rues, à la réparation de trottoirs ou de nids-de-poule. L’intelligence artificielle, elle va nous faciliter la vie! Si on la gère bien. C’est ça qu’il faut retenir… On en a eu peur. On a entendu parler de ChatGPT et on s’est dit que les jeunes ne feront plus leurs devoirs ou ne feront plus rien!» — Le maire de Québec, Bruno Marchand

Il complète en disant que c’est plus complexe que ça. «C’est la capacité de ramasser des données, si on les gère bien, si on a une bonne gouvernance et que l’on est éthiques. Ça va faciliter la vie des citoyens. Il faut prendre le virage et bien le faire!»

Quant à lui, le ministre de l’Éducation y voit certains débouchés, tant du côté des élèves que de celui des enseignants. Par ailleurs, il avait une rencontre d’environ une heure avec M. Courtois, dans l’après-midi de lundi.

«L’IA, qu’on le veuille ou non, elle est là. Et elle est de plus en plus utilisée. Nos enfants, on le sait, ils naissent avec la technologie maintenant. Et si on ne trouve pas une façon d’encadrer l’IA et de la mettre au service des enfants et de la classe, elle va continuer à avancer. Il faut faire en sorte de trouver une façon de dire que l’IA, c’est nous qui la contrôlons. Et qu’on l’utilise à des fins positives pour la réussite des élèves», conclut Bernard Drainville. «C’est à la fois prometteur et, à la fois, ça fait peur si on ne réussit pas à l’utiliser correctement!»