Katia Bissonnette honorée par la WBC «pour avoir protégé la boxe féminine»

La Saguenéenne participera d’ailleurs mardi, par Zoom, à une entrevue virtuelle organisée Victor Silva au WBC University Channel, dans le cadre d’une émission produite au Mexique. «C’est un geste symbolique. Ils veulent me donner la médaille ou la ceinture amateure pour avoir protégé la boxe féminine en refusant le combat avec la personne trans aux Gants Dorés tenus à Victoriaville. Ils m’ont déjà posté la médaille ou la ceinture, mais demain (mardi), ils vont comme officiellement me la remettre dans leur show télévisé [hebdomadaire]», a expliqué la jeune femme en entrevue téléphonique. Elle fera l’entrevue en français et un traducteur se chargera de la traduire en espagnol.

Absence de règlements

Rappelons que la jeune femme devait combattre en finale des 75 kilos Novices le 28 octobre dernier, dans le cadre des Gants Dorés. Mais peu avant de monter dans le ring, son entraîneur Denis Gravel et elle ont appris que son adversaire était une personne trans. N’ayant pas de temps pour prendre plus d’information contre cette rivale et craignant pour la sécurité de sa protégée, Denis Gravel a décidé, d’un commun accord avec Katia Bissonnnette, de se retirer du combat.

Le duo a dénoncé l’absence d’une réglementation claire, au niveau de Boxe Québec, concernant la participation de personnes trans en boxe féminine. Mais une réflexion est amorcée, avait déclaré la présidente de la fédération provinciale, Ariane Fortin. Du côté de la Fédération canadienne, un comité aurait été mis en place pour proposer une réglementation à cet égard.

Depuis les Gants Dorés, la pugiliste Katia Bissonnette a eu l'occasion de remonter dans le ring et elle a remporté son combat dans le volet féminin.

La quête se poursuit

Psychologue et conférencière dans la «vraie vie», Katia Bissonnette continue de réclamer du changement et de travailler à faire bouger les choses.

Évidemment, depuis que cette lacune a été dénoncée, la Saguenéenne s’est retrouvée dans un tourbillon médiatique. Mais elle ne regrette rien.

«J’ai donné beaucoup d’entrevues dans toutes sortes de médias, mais en même temps, il fallait que ça se fasse à un moment donné. Il faut qu’il y ait des règlements. C’est ça le but», réitère celle qui n’a pas eu d’échos voulant que des changements seraient bientôt annoncés.

«Ils n’ont rien dit encore, Boxe Québec; ils fuient plus qu’autre chose. Je continue mes démarches. Mardi, j’ai un rendez-vous avec un avocat juste pour savoir s’il y a eu de la négligence, s’il y a quelque chose qu’on peut faire avec ça. Je ne m’y connais pas vraiment en droit, mais je continue mes recherches parce que tant qu’il n’y aura pas de règlements, ça peut se reproduire quand ce sont des championnats ou des compétitions importantes, insiste-t-elle. Je trouve ça plate que nous, les femmes, on soit un peu disqualifiées par la bande parce qu’on serait matchée avec des personnes trans. Il va y en avoir de plus en plus.»

Bien sûr, la jeune femme est flattée par ce geste honorifique que lui décerneront les deux personnalités du monde de la Fédération internationale de boxe anglaise. Pour elle, cet événement lui donnera également l’occasion de relancer le débat.

Entre-temps, elle continue de travailler - elle sera d’ailleurs à Sept-Îles jeudi et vendredi pour donner des conférences-, tout en continuant de s’entraîner.