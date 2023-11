Investir 5000 $ par mois pour contrer le vandalisme

(Guillaume Roy / Le Quotidien)

La vandalisme coûte cher aux municipalités. Pour responsabiliser les jeunes, la municipalité de Saint-Prime et ses partenaires ont décidé de miser sur la sensibilisation en investissant 5000 $ par mois sans vandalisme dans un projet destiné aux jeunes.

«Chaque dollar qu’on aurait investi dans la réparation des méfaits causés par des actes de vandalisme a été investi dans le projet», souligne Marie-Noëlle Bhérer, la mairesse de Saint-Prime. «On a travaillé avec le comité local de sécurité pour trouver des solutions au vandalisme, après les épisodes que l’on a connus en 2018», ajoute-t-elle.

Récompenser la communauté

Au cours des dernières années, une politique de lutte au vandalisme a vu le jour. Une des idées maîtresses est de récompenser la communauté lorsqu’il n’y a pas de méfaits.

En travaillant de concert avec la Maison des jeunes, la Sûreté du Québec, l’école Jeanne-Mance/PIE XII, le CPE Les Souriceaux, un projet de salle de sport interactive a vu le jour, en proposant d’acheter le système «Lü», pour offrir un «environnement spatial intelligent». Ce système permet notamment d’interagir avec les joueurs en temps réels, par exemple lorsque les enfants lancent un ballon sur une cible en forme de lapin.

Plusieurs organismes ont participé à la réussite de ce projet. (Municipalité de Saint-Prime)

Depuis le mois de mai, une somme de 5000 $ par mois pouvait être injectée dans le projet, grâce aux montants épargnés par la municipalité, mais aussi grâce à des subventions obtenues de la Sécurité publique et des montants de la Maison des jeunes.

Un seul bris

Un seul bris a été constaté au cours de l’été, en juillet. Pendant ce mois, 3000 $ ont été versés plutôt que les 5000 $, ce qui a légèrement retardé le projet.

«Au lieu de faire de la répression, on veut lancer un message positif de prévention du vandalisme en responsabilisant les jeunes de la communauté, remarque la mairesse. Notre investissement ne rejoindra pas tous les jeunes, mais étant donné que ça bénéficiera à des gens de leur entourage, on espère les sensibiliser aux impacts du vandalisme et qu’il est préférable d’investir l’argent ailleurs que dans les réparations.»

(Municipalité de Saint-Prime)

Selon cette dernière, ce projet permet de faire de la prévention et de la sensibilisation plutôt que des réprimandes et des réparations, une solution gagnante pour tous.

Pour le futur, le comité évaluera d’autres projets du même genre pour stimuler la population à enrayer le vandalisme.