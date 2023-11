Prédire la maladie d’Alzheimer avec flair?

Olivier Fortier Lebel est doctorat en neuropsychologie à l'UQTR. On le voit ici près d'un olfactomètre et montrant des bâtons d'odeurs servant à tester l'odorat. (Brigitte Trahan/Le Nouvelliste)

Ce genre de trou de mémoire vous arrive souvent? Vous avez plus de 60 ans? Ces plaintes de mémoire, si elles se multiplient, représenteraient-elles les premiers indices de la maladie d’Alzheimer? Peut-être que oui, peut-être pas du tout. Personne n’est en mesure de le dire, pour l’instant.

Comme le rappelle Olivier Fortier Lebel, doctorant en neuropsychologie à l’UQTR, « la maladie d’Alzheimer est diagnostiquée assez tardivement ». Et c’est une maladie qui évolue très lentement, souvent sur une quinzaine d’années avant qu’il soit possible d’y apposer un diagnostic.

Alors comment pourrait-on détecter la maladie d’Alzheimer bien à l’avance, avant d’en être atteint de manière importante?

C’est la question que se pose ce jeune scientifique depuis le début de ses études universitaires en psychologie et surtout, depuis que son grand-père est décédé de cette terrible maladie.

Ce doctorant n’aura peut-être pas à chercher bien loin, car la réponse à cette importante question pourrait se trouver... juste sous son nez.

Alzheimer et odorat

Au cours de son long parcours académique qui l’a mené, jusqu’à présent, de la psychologie au doctorat en neuropsychologie, Olivier Fortier Lebel a eu l’occasion d’étudier avec une sommité de réputation internationale dans le domaine de l’odorat, le professeur Johannes Frasnelli du Laboratoire de recherche en neuroanatomie chimiosensorielle de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette rencontre aura eu un effet déterminant sur la suite de son cheminement académique.

Le professeur Johannes Frasnelli montre ici quelques bâtons d'odeurs utilisés en laboratoire. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

« On a discuté », raconte l’étudiant qui accorde une grande importance au volet biologique de la psychologie. « On en est venu à parler d’un projet de détection de la maladie d’Alzheimer... via l’odorat. »

« Il ne faut pas toujours s’inquiéter parce qu’on a des pertes de mémoire » tient à souligner le chercheur avant d’expliquer son projet. Ces dernières n’indiquent pas à elles seules, en effet, qu’une personne développera la maladie. Toutefois, ceux et celles qui ont des problèmes d’odorat associés à des plaintes de mémoire sont peut-être en train d’en devenir les victimes.

Mais encore faut-il le prouver hors de tout doute.

Des effluves révélateurs

Le chercheur fait sentir à l’auteure de ces lignes un des très nombreux bâtonnets d’odeur employés en laboratoire pour tester l’odorat de volontaires à diverses expériences. Sur le coup, l’effluve qui s’en dégage est celui d’un produit nettoyant assez fort. L’odeur est familière, mais pas très naturelle. Un choix de réponse permet d’identifier plus facilement ce parfum très intense, celui d’une huile essentielle à l’orange un peu chimique.

Certaines personnes ne distinguent plus les odeurs. (123RF)

Dans le laboratoire où il effectue ses recherches, on trouve aussi un des rares olfactomètres au Canada qui permet de faire sentir diverses odeurs aux volontaires de façon beaucoup plus contrôlée et subtile que cette collection de bâtons d’odeurs.

Certaines personnes ne sentiront rien du tout. Or, « la perte d’odorat peut être un signe précurseur du développement d’une maladie neurodégénérative », dit-il. À lui seul toutefois, il ne peut rien prédire. « Il y a des gens qui naissent sans odorat », dit-il, et beaucoup de facteurs peuvent interférer avec l’olfaction. On n’a qu’à penser à la COVID-19.

Volontaires recherchés

Le chercheur souhaite donc rencontrer un maximum de volontaires de 60 ans et plus au labo pour pouvoir établir un lien indéniable entre la mémoire et l’odorat. Il est encore le temps, d’ailleurs, de donner son nom par courriel à l’adresse de sa collègue de recherche, Émilie Hudon à emilie.hudon@uqtr.ca.

La mémoire peut être moins bonne, avec l'âge, mais ce n'est pas un facteur de prédiction de la maladie d'Alzheimer. (123RF, lightwise)

L’expérience effectuée sur les volontaires consiste à mesurer objectivement leurs capacités olfactives tout en enregistrant simultanément leur activité cérébrale à l’aide d’un électroencéphalogramme. Le tout sera couronné par de courts tests cognitifs et par un questionnaire à remplir. Cela représente 3h30 d’analyse par personne. De cette façon, explique-t-il, « je mesure ce qui se passe au niveau du cerveau au lieu de me fier à ce que la personne me dit. Ça évite les biais. C’est une mesure différente », explique-t-il.

« J’espère voir des différences entre les personnes qui ont des plaintes de mémoire et des personnes qui n’en ont pas au niveau de leur capacité à sentir les bâtons d’odeurs et aussi voir au niveau de l’activité cérébrale s’il y a des schémas d’activités différents entre les personnes qui ont des plaintes de mémoire et celles qui n’en ont pas. » — Olivier Fortier Lebel, doctorant en neuropsychologie

Un jour, il sera peut-être possible de faire un test rapide et simple pouvant déterminer si un patient développera la maladie d'Alzheimer. (123rf)

Le doctorant espère qu’un autre scientifique prendra la relève de son expérience, mais cette fois-ci en suivant les participants à très long terme pour confirmer encore plus la corrélation. « Ça nous permettrait un jour d’utiliser ce type de mesure là de façon rapide en milieu clinique », espère-t-il.

Olivier Fortier Lebel a récemment reçu, pour ses travaux, le prix d’excellence Anne-Martin-Matthews en recherche sur le vieillissement de l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada.

« En ce moment, on sait que 90 % des personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ont un odorat altéré, particulièrement pour identifier des odeurs. »

Pour ce jeune scientifique, l’odorat est une piste qu’il ne faut pas négliger. C’est du moins ce que lui dit son pif.