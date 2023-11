Mais où est Jessy Duchesneau?

Vu pour la dernière fois le 4 novembre dans le quartier Saint-Roch, le Gaspésien de 19 ans manque toujours à l’appel. Encore aujourd’hui, des bénévoles et membres de la famille poursuivent les recherches et le visage du jeune homme est placardé partout dans la ville.

L’organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec (MDIQ) a mis la main à la pâte dans les jours suivant la disparition de Jessy, raconte son président et fondateur Stéphane Luce. Près de trois semaines plus tard, M. Luce poursuit les efforts sur le terrain.

Stéphane Luce, du MDIQ, était en point de presse vendredi à Trois-Rivières au sujet de la disparition mystérieuse d'Eduardo Malpica. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Dans la nuit du 23 au 24 novembre, Stéphane Luce et des enquêteurs de son équipe ont encore sillonné la ville pour récolter des indices. «On a rencontré la clientèle à la sortie des bars pour avoir du nouveau, mais malheureusement on n’a pas plus d’indices qui pourraient aider à l’enquête, dit-il. Par contre, on a pris tous les numéros des conteneurs à déchets pour aviser les compagnies de faire attention lorsqu’ils vident les conteneurs.»

M. Luce se concentre actuellement sur les conteneurs à déchets ainsi que sur les cours d’eau pour espérer retrouver Jessy. Il a également contacté des pilotes de drones afin qu’ils parcourent les berges de la Baie de Beauport. «J’ai bien peur qu’on le retrouve dans le fleuve éventuellement. J’espère me tromper, mais c’est difficile d’imaginer autre chose en ce moment», soupire Stéphane Luce, au téléphone avec Le Soleil.

Toujours pas de nouveau

Selon l’oncle de Jessy, l’enquête du Service de police de la ville de Québec (SPVQ) fait du sur place depuis des semaines, ce qui use le moral de la famille. «J’aimerais juste avoir un avancement. On est statiques», déplore Alain Duchesneau.

Depuis la découverte du téléphone du jeune homme le 10 novembre, aucun indice n’a permis de voir plus clair dans la mystérieuse disparition de Jessy. «L’espoir est toujours là, mais il s’amenuise de plus en plus», constate Stéphane Luce, de MDIQ.

« Ça demeure un grand mystère, la disparition de Jessy. » — Stéphane Luce

Même si le SPVQ a suspendu les recherches sur le terrain, l’enquête est toujours ouverte. «Il n’est pas retrouvé, donc si le public veut donner des informations au service de police, c’est sûr qu’on est réceptifs à ça», rappelle Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

Malgré tout, l’oncle de Jessy, Alain Duchesneau, ne ralentit pas la cadence de ses recherches. Installés dans la capitale depuis près de trois semaines, des proches de la Gaspésie continuent de se rendre jusqu’à Québec pour donner un coup de main. «Je patrouille de soir, je patrouille de nuit. J’ai patrouillé jusqu’à six heures ce matin», raconte-t-il au Soleil vendredi.

«On lâche pas le morceau, ça me prend des réponses», insiste le parrain de Jessy. Alain Duchesneau dit ne pas être impressionné par le travail du SPVQ. «Si ce n’avait pas été de la solidarité gaspésienne et de la visibilité dans les médias, ça n’aurait pas pris autant d’ampleur», juge l’oncle du disparu.

(SPVQ)

M. Duchesneau rappelle aux citoyens de garder l’œil ouvert partout à Québec pour son neveu. Jessy Duscheneau mesure 6 pi 1 (1 m 86), a les cheveux bruns et les yeux bruns. Lors de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une chemise à carreaux noirs et blancs, un manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches des jeans bleu pâle avec gros trous sur les genoux et une casquette noire avec logo blanc.

Rappel des faits

Le 3 novembre, Jessy Duchesneau part de son village Paspébiac vers Rimouski pour rejoindre des amis. Il prend ensuite la route vers Québec avec ses camarades de classe.

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, Jessy Duchesneau sort dans des bars de la rue Saint-Joseph. Il n’est jamais allé dormir chez son ami, tel que prévu. Jessy est vu pour la dernière fois par des caméras de surveillance vers 3h du matin à l’intersection des rues du Pont et Prince-Édouard.

Le 6 novembre, le SPVQ déploie son poste de commandement. Le père et l’oncle de Jessy arrivent à Québec.

Les policiers déploient un poste de commandement mobile dans le stationnement Dorchester, dans le quartier St-Roch, le 6 novembre.

Le 9 novembre, la police de Québec suspend ses efforts sur le terrain. L’enquête demeure ouverte, mais les recherches intensives cessent.

Le 10 novembre, le cellulaire de Jessy est retrouvé dans un stationnement souterrain, tout près du dernier endroit où il a été vu.