Écrire pour honorer la mémoire de Lexie

Le 15 janvier 2022, Lexie a tout juste quatre ans. En soirée, les parents trouvent leur fillette inconsciente, les lèvres bleues. Elle est rapidement transportée à l’hôpital en ambulance. Hospitalisée, Lexie reprend conscience et son état se stabilise.

Le lendemain soir, sans crier gare, son cœur s’arrête subitement, alors qu’elle est éveillée. Le décès de la petite Lexie est attribué à une myocardite, une complication de la COVID-19 qui touche le muscle cardiaque.

S’entame alors le plus grand deuil que Joanie aurait pu vivre, celui de son enfant. «En tant que parent endeuillé, on a toujours peur que nos enfants soient oubliés», confie la maman. Au cours des deux dernières années, Joanie a fabriqué des chandelles pour Lexie et a nommé une étoile à son nom. «C’est ma mission de protéger sa mémoire», dit-elle.

La petite Lexie n'avait que 4 ans lorsqu'elle est décédée à la suite d'une une myocardite. (Erick Labbé/Le Soleil)

Dans les derniers mois, Joanie a eu l’idée d’écrire un livre comme moyen de se souvenir de sa fille. Lexie et le ballon licorne s’inspire des paroles prononcées par la fillette avant son décès. «À son anniversaire, son ballon licorne s’était envolé, raconte avec émotion Joanie. Elle m’avait dit ‘si jamais je m’en vais au ciel, je vais retrouver mon ballon licorne’». Ce souvenir a inspiré le récit. Plusieurs phrases que disait Lexie sont également intégrées dans les textes.

L’album de 27 pages, illustré et rédigé par Joanie, plonge dans l’imaginaire de Lexie, alors qu’elle monte au ciel et retrouve son ballon licorne. L’histoire s’adresse à des enfants d’âge préscolaire. «À la fin, je dis que quand une aventure se termine, il y a toujours une belle aventure qui débute. Elle aimait les licornes alors moi je dis qu’elle est dans un pays de licorne en haut et elle sait qu’on l’a dans notre cœur», ajoute-t-elle.

«Ça fait du bien de continuer à faire vivre nos enfants d’une autre façon. C’est ma façon à moi pour qu’elle ne soit pas oubliée.» — Joanie Patry

Joanie Patry et son conjoint sont parents de six enfants. La plus vieille de leurs filles est âgée de sept ans, et le petit dernier est né il y a huit mois. Lexie aurait célébré son sixième anniversaire le 19 novembre dernier.

Les frères et sœurs de Lexie ont déjà pu lire Lexie et le ballon licorne. «Je trouvais que c’était un beau souvenir pour mes enfants», ajoute la maman.

Solidarité entre parents endeuillés

Joanie a choisi de remettre tous les profits générés par son livre à l’organisme Solidarité Deuil d’enfant, qui accompagne les parents en deuil d’un enfant. La maman de Lexie espère faire connaître cet organisme qui offre gratuitement des ateliers et conférences aux parents endeuillés. «Moi ça a pris au moins six mois avant que j’entende parler de cet organisme».

De nombreux mois après le décès de sa fille, un autre parent en deuil a parlé à Joanie de Solidarité Deuil d’enfant. Depuis, elle participe chaque mois aux ateliers, qui consistent en une conférence d’une heure suivie d’une discussion de groupe.

«C’est un organisme qui me fait beaucoup de bien. Ça fait du bien de se sentir compris et moins seule à travers ça.» — Joanie Patry

À l’aube des deux ans du départ de sa petite Lexie, Joanie Patry a peu de conseils à donner à d’autres parents qui traverseraient la même situation qu’elle. «Il n’y a pas de mots. Je ne peux pas dire ‘ça va bien aller dans deux ans’, ce n’est pas vrai».

Mais la jeune mère a toutefois un conseil pour les proches de ces parents et des personnes qui vivent un deuil difficile. «N’ayez pas peur de parler aux gens en deuil de la situation. On ressent souvent ce malaise-là que les gens ont peur de nous blesser. On est blessés de toute façon et tout ce qu’on veut c’est de ne pas faire semblant».

Les fonds amassés permettront à Solidarité Deuil d’enfant de continuer à inviter des conférenciers rémunérés, comme des psychologues ou des pairs ayant vécu un deuil.

Il est possible de se procurer Lexie et le ballon licorne directement auprès de Joanie Patry, puisqu’elle a produit l’ouvrage en autoédition.